«Рубин» падает в зону вылета. Слуцкий не контролирует ситуацию, впереди матч против «Спартака»

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вчера, 20:43

Дело не только в потере части легионеров.

Четыре пункта до последнего места

«Рубин» проиграл четыре матча подряд. Это худшая серия на таком отрезке среди всех клубов РПЛ . Даже у «Арсенала» три поражения и ничья, на один пункт больше. Можно сослаться на календарь – казанцы играли против «Краснодара» и ЦСКА . Но «Ростов» и «Химки» — их соседи по таблице, а Карпину и Юрану тоже уступали. Победа над «Ахматом» в гостях остается единственной за девять туров для Слуцкого. Причем ничьими команда из краев эчпочмака брезгует, выбирает поражения.

Получается, правы все, кто говорят о солидном кредите доверия для Слуцкого. Почти во всех остальных клубах РПЛ такие результаты привели бы к отставке главного тренера. Но вряд ли дело строго в наставнике. Правда, его поведение – агрессивная концентрация на судьях, пусть даже порой справедливая, не помогает команде. Достаточно уступить «Спартаку» и увидеть, как «Химки» переигрывают в гостях подопечных Кержакова, и тогда «Рубин» окажется в зоне вылета.

С 2003-го года казанцы ни разу не вылетали, а худшим местом стало одиннадцатое пару лет тому назад. Понятно, что в ФНЛ такой клуб будет однозначным фаворитом и быстро вернется. Но Слуцкий явно не планировал возвращаться в низшие лиги в России, поэтому пора резко делать выводы и искать новые схемы поведения в дни матчей.

«Рубин» стал богатым середняком

Ситуация двоякая, поскольку места с девятого по одиннадцатое занимали пять лет подряд. Не впервой. Четвертая строчка под руководством Слуцкого стала приятным исключением. Но все-таки в тех плохих сезонах поражений было меньше, в диапазоне от 10 до 12. Сейчас же речь о команде, которая уже проиграла 13 поединков, то есть худший показатель всех времен – половина проигранных матчей, может повторить с легкостью на табло и без легкости на душе.

При этом с деньгами в клубе был полный порядок, если сравнивать с соседями по таблице последних лет. Шесть сезонов назад устроили массовую закупку почти на 40 млн евро. А если добавить зарплаты Лестьенна, Рочины, Джонатаса, Саму Гарсии, Бауэра или Самбрано, то получите десятки миллионов евро, которые на поле не отразились. Даже теперь могут отдать 14-18 млн евро на новичков за сезон, а это для РПЛ довольно внушительная сумма.

Яровинский и Слуцкий получили поддержку руководства, поскольку «Рубин» ждали в еврокубках. Но вылет от польского «Ракува» из Лиги Конференций исключил премиальные от УЕФА . Дрейер и Хакшабанович уже покинули клуб. Конечно же, отток легионеров, вроде Кварацхелии и Уремовича, влияет на результаты. Против «Краснодара», где проблемы связаны с тем же поводом, у временного тренера связаны руки, он вынужден выпускать молодых африканцев.

Но Слуцкий даже такой роскоши не имеет, у него из иностранцев сыграли Тальби и Лисакович. В результате получаете не всегда ужасный, но зачастую проигрышный футбол. «Рубин» не играет так, как может, а это всегда опасно, поскольку затягивает в воронку и остается только верить в чудо.

Плывут по течению, а Дюпин страдает

Проблема «Рубина» в том, что они играли плохо задолго до решения легионеров об уходе. Это сейчас слабой скамейкой можно объяснить часть свежих результатов. Впрочем, против того же «Краснодара» у соперника были ровно такие же проблемы. Причем скорее речь о плохой реализации моментов, нежели о неумении их создать. Но посмотрите на функциональное состояние казанской команды.

С «быками» было 37 % владения, курам на смех. С «Химками» никакого перевеса, а против ЦСКА – 31 % времени с мячом. «Рубин» теперь можно снести, как удалось «армейцам» к одиннадцатой минуте очного матча. А это бывший клуб Слуцкого, который прекрасно знает и понимает братьев Березуцких. Удивительное впечатление оставляет футбол казанцев. Видно, почему команда была четвертой год назад. И одновременно понятно, почему может оказаться на последнем месте в РПЛ сейчас.

Защита Дюпина играет скверно. Не хочется мучить Зотова, он и так в антисборной тура несколько раз появлялся. Но есть также нестабильный Самошников, допускающий результативные ошибки, которые подключениями к атаке не компенсирует. После отъезда Бегича и Уремовича в паре с Тальби будет играть Тесленко. И самое плохое для тренера, что молодой игрок далеко не худший из всех.

Добавьте также работу центра полузащиты – от славных времен, когда Абильдгор находился на пике формы, ничего не осталось. Также не создает явные и успешные нормальная по именам атака. Фактически «Рубин» развалился на глазах, причем старт процессов начался до оттока легионеров, а новая ужасная реальность их добила.

Матч против «Спартака» — ключевой

Дома в первом круге Слуцкий обыграл Руя Виторию со счетом 1:0. Но на дворе был июль, речь шла об игре первого тура. В итоге «Рубин» выиграл трижды подряд, что ввело многих в заблуждение. Дальше пошли ничьи, поражения и неудачи, колесо истории закрутилось. И под него попали идеи Слуцкого о команде, которая неважно атакует, но ждет индивидуальных включений и спасается, поскольку Дюпин умеет вытаскивать мертвые мячи.

Но проблемы накапливались. К середине апреля получаем клуб, который не знает, как ему действовать дальше. Яровинскому нужно искать новых легионеров, если таковые найдутся. А вот если рынок сузится до россиян, то многие выберут не «Рубин». С другой стороны, футбольная Казань может сохранить финансирование, в отличие от того же «Спартака», если у Алекперова и Федуна все будет плохо с бизнесом и персональными санкциями.

Забавно, что именно сейчас сведены вместе «красно-белые» — накануне столетнего юбилея, и подопечные Слуцкого. Впереди у Ваноли кубковый матч против ЦСКА , так что «Рубин» «на разогреве». Только домашний статус поединка и надвигающийся юбилей служат подпиткой для москвичей, а вот гостям лучше не падать на последнее место спустя пару туров. Слуцкий уже потерял контроль, что заметно по его метаниям на бровке. И это не та проходящая паника, что была в ЦСКА , а скорее нервозность времен Евро-2016, когда все закончилось знаменитым интервью со словом на букву «г».

«Рубин» сам остался в Кубке России, но в чемпионате им играть против тройки аутсайдеров, «Сочи» и «Локомотива». Непросто календарь, который мешает Леониду Викторовичу перестроить команду и обеспечить удачный финиш сезона. У них много антигероев. Не исключено, что казанцы будут на грани вылета накануне матча против «Уфы» в последнем туре.