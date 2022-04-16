Словно не было всего. Эриксен снова блистает на поле, «Тоттенхэм» раздумывает над возвращением

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вчера, 08:09

Голливудская история.

Вторая жизнь

Наконец-таки новости об Эриксене заставляют не грустить и переживать, а восторгаться. 30-летний датчанин, летом переживший остановку сердца, с начала весны снова пылит в основе клуба АПЛ . 31 января контракт с Кристианом заключил лондонский «Брентфорд», который в качестве новичка высшего дивизиона идет вполне солидно — на 13-м месте за 6 туров до конца.

До зоны вылета 12 очков, «пчелки» вернутся в Чемпионшип лишь при фантастически ужасном развитии событий. И влияние Эриксена на игру команды, судя по всему, максимально полезное. С момента перехода Крис не попадал в заявку «Брентфорда» четыре матча кряду — с «Эвертоном» (1:4) «Ман Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Арсеналом» (1:2). 26 февраля тренер Томас Франк наконец дал своему соотечественнику время на поле — в игре с «Ньюкаслом» Крис провел на поле 38 минут, «пчелы» уступили 0:2 и, видимо, проснулись. В следующих 5 встречах команда набрала 12 очков из 15 возможных:

5 марта — победа над «Норвичем» 3:1, Эриксен провел весь матч;

12 марта — победа над «Бернли» 2:0, Эриксен провел весь матч и отметился ассистом;

20 марта — поражение от «Лестера» 1:2, Эриксен вне заявки из-за сомнительного теста на коронавирус;

2 апреля — победа над «Челси» 4:1, Эриксен провел весь матч и отметился голом;

10 апреля — победа над «Вест Хэмом» 2:0, Эриксен провел весь матч;

Как видим, с Кристианом в составе «Брентфорд» стал показывать 100% результат. Ко всему прочему, в конце февраля Эриксен сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Дании и в обоих отметился голами — с Нидерландами и Сербией.

Уйди в информационный вакуум условный болельщик до начала Евро-2020 и вернись в середине апреля 2021 года, кардинальных изменений он почти не заметил бы. Разве что задался бы вопросом, почему Эриксен играет в футболке «Брентфорда» после чемпионства с «Интером». Однако в игровом плане Крис с кардиостимулятором все тот же Крис, обостряющий игру в атаке почти каждым своим действием.

Неудивительно, что с начала апреля со стороны СМИ поползли слухи об интересе к Эриксену.

Тень «Тоттенхэма»

В составе «шпор» Кристиан сделал себе имя, с 2013 по 2020 год провел за команду 305 матчей, в которых забил 69 голов и сделал 90 ассистов, доходил до финала Лиги чемпионов.

7 апреля Daily Mail сообщил, что лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием Эриксена летом. Ключевым фактором является то, кто занимает тренерский мостик в «Тоттенхэме», и это Антонио Конте, работавший с Кристианом в «Интере». С момента перехода в стан «нерадзурри» в январе 2020 года карьера датчанина стала стремительно катиться вниз, и продлилось это без малого год, в январе 2021-го Крис получил приз Calciobidone («Золотой унитаз») как худший легионер Серии А. Почти полгода отсутствия нормальной игровой практики для игрока топ-уровня, регулярное просиживание в запасе и в ноябре 2020-го Конте начал говорить хладнокровно:

Я всегда принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел достаточно шансов проявить себя с начала года, он сыграл больше матчей, чем многие его товарищи по команде. Когда я сочту целесообразным, он сыграет в старте. Что касается его роли, на мой взгляд, он не может играть перед защитой в опорной зоне.

Уже через месяц спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб выставил хавбека на трансфер в связи с желанием Криса уйти.

Камбэк, пустота и снова камбэк

Большим же удивлением стало заявление Конте посреди января:

У нас было достаточно времени, чтобы поработать с Эриксеном на тактическом уровне плеймейкера. Я ожидаю от него многого на этой позиции. Эта роль сильно тяготит игрока. Но Кристиан обладает всеми необходимыми навыками. Если бы я его поставил в опорную зону, то лишил бы всех его сильных сторон.

Что изменилось в головах тренера и самого игрока мы не знаем. Возможно, тренер изменил решение, увидев иной уровень работы от Эриксена, и встроил его в свою тактику и схему авансом. В результате с начала февраля и по конец мая Крис остался в запасе лишь в двух играх, а «Интер» уступил только «Ювентусу» в предпоследнем туре Серии А. Решение Конте дать шанс Эриксену явно повлияло на завоевание чемпионства «нерадзурри», пускай датчанин и забил за это время только 3 гола и обошелся без результативных пасов. Интеллект, опыт и мастерство сделали свое и максимально сгладили впечатление от первого сезона хавбека в Италии.

Затем перенесенный Евро-2020 летом 2021-го, матч с Финляндией, падение, слезы, тревога, кардиовертер-дефибриллятор, надежда и наконец вопрос «Что дальше?», так как с помощником сердца в Италии играть запрещено. Восстановление заняло около семи месяцев и в январе, который за последние годы стал переломным месяцем для игрока, Эриксен возобновил тренировки на поле, а затем принял решение подписать контракт с «Брентфордом», тренер которого теперь ожидаемо не хочет отпускать Криса:

Я думаю, что буду получать этот вопрос до и после каждой игры, пока что-то не будет решено. Дело в том, что я не думаю, что что-то будет решено до конца сезона. Мы заинтересованы в том, чтобы он остался, я был бы рад этому. Я думаю, вы все понимаете, что мы хотели бы сохранить его, при этом Кристиан должен знать, что он хочет делать. Я думаю, что у нас есть шанс удержать его — 100 процентов.