«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА

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16 апреля 2022, 15:56

ЦСКА не смог обыграть на выезде «Уфу» в матче 25-го тура чемпионата России.

Поединок завершился со счетом 1:1. За гостей забил Марио Фернандес (88), а в составе хозяев отличился Алексей Никитин (90+4).