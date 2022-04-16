Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА

16 апреля 2022, 15:56
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА не смог обыграть на выезде «Уфу» в матче 25-го тура чемпионата России.

Поединок завершился со счетом 1:1. За гостей забил Марио Фернандес (88), а в составе хозяев отличился Алексей Никитин (90+4).

ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице (44), «Уфа» — на 14-й позиции (22).

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог ответ kaktus903 (раскрыть)
17 апреля в 23:53
на пенсию зарабатывает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
16 апреля в 20:18
Все гораздо хуже. Два очка из девяти в играх с аутсайдерами - это что то. Хотя могли и с одним остаться.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
16 апреля в 20:14
Это правда.
minai
minai
16 апреля в 20:10
Из Березуцкого тренер как из г***а пуля. Хоть этих пуль будет две.
Futurista
Futurista
16 апреля в 18:52, ред.
Две команды из зоны вылета отобрали у коней 5 очков за 2 матча...класс)...
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 18:48
Согласен, надо уволить Ганчаренко, и Облякова убрать из основы для начала.
нечитайло
нечитайло
16 апреля в 17:57
Ну как же так, допвремя
makkie
makkie
16 апреля в 17:56
Не всё же цска побеждать на последних минутах.
Соперники тоже это умеют. В данном случае игроки Уфы не опустили рук, а вырвали ничью, которая им нужна для сохранения прописки в РПЛ.

Ну а цска традиционно начал терять очки. Новички сдулись и не показывают того футбола, который был в марте. Плюс команде не может бесконечно везти.
морозз
морозз
16 апреля в 17:50
ЛЧ гондурасский стран всё дальше и дальше от коней, печально!
Maikl322
Maikl322
16 апреля в 17:33
Это еще хороший результат для коней,могли и вдуть ведь дырка стоит в сачке ))
ЧиП
ЧиП
16 апреля в 17:29
Мелочь, а приятно 😉
альсато
альсато
16 апреля в 17:26
Слов нет!..Одни-МАТЮКИ!))))
oFANATo
oFANATo
16 апреля в 17:06
Отскочила Уфа на последних секундах добавленного времени .....
Capral
Capral
16 апреля в 17:02
Недавно, беседовал с одним из болельщиков ЦСКА. Так он, сказал, что у Березуцких незаурядное чувство юмора. Да, уж, сегодня посмеялись....
протон
протон
16 апреля в 16:49
Да, перехвалили ЦСКА в марте
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
16 апреля в 16:48
Дэвид, ну конечно, я немного потроллил. Я- не кровожадный и всё понимаю. Однако, если вы намерены действительно бороться за высокие места в следущем сезоне, то для этой цели нужен сильный тренер. Пусть Березуцкий работает в ФНЛ, набирается опыта, но вы же, хотите побеждать, а значит нужен классный тренер.
ZeroRiot
ZeroRiot
16 апреля в 16:42
На уфимском паласе, всем сложно играть.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
16 апреля в 16:39
Так жестко не надо, на мой взгляд. Во-первых какое-то время братьям Березуцким лучше дать, дабы понятнее и справедливее, во-вторых оба могут уйти поднимать какой-то клуб из ФНЛ или даже ПФЛ, уверен что в лигах ниже успехов будет больше, наберутся опыта, к тому же там в какой-то мере более чистый футбол с точки зрения того насколько клубы богаты и сильны.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
16 апреля в 16:35, ред.
Доигрывайте сезон с этим "сокровищем", но потом- ищите толкового специалиста. Посмотрите- Федотов, Осинькин, Черевченко- прекрасные тренеры!!! А Березу- водилой клубного автобуса, исключительно. Не захочет, тогда на псарню- собак выгуливать.....
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 16:34
Пока что замечательно !
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 16:33
Уфа - молодцы!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
16 апреля в 16:33
Уфа будет играть в РПЛ!!!
Там же тренер из Ставрополя!!!)
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 16:29
Уфа упирается, не хочет в ФНЛ.
Vladimir808
Vladimir808
16 апреля в 16:26
Уфу, Азамата, Мат73, поздравляю с достойным результатом!!! Чтобы тут не говорили, но сегодня утром ЦСКА был одним из лидеров РПЛ. А его янычар исправно забивал в каждом матче. Респект ФК,, Уфа»!!!
Capral
Capral
16 апреля в 16:25
Самое страшное для любого тренера, это когда у его команды нет лица. Легендарный В.Н.Маслаченко в таких случаях говорил: "Не вижу руку тренера"! Извините, болелы ЦСКА, но в вашей игре, не то что руку не видно, одна только ж...а. Извините.
Сп62
Сп62
16 апреля в 16:24
Борьба за третье место обостряется.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
16 апреля в 16:22
Да ужжж, постарались....до небес вознесли.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
16 апреля в 16:21
больше хотел чтобы уфа приблизилась к фнл, чем удовольствие получить от пропущенного мяча на последних секундах игры в ворота цска...кони похоже потеряли шансы попасть в лигу чемпионов по итогу этого матча ( как и зенит с динамо😆) башкиры как обычно снова вцепились как могут в рпл. если уфа вылетит в фнл вероятнее всего клуб просто разорится и прекратит своё существование ( такого им не желает никто) ещё раз повторю стадион в Уфе старый, поле искуственное, фанатская трибуна от ворот примерно метрах в триста😂 если рпл не увеличить до 18ти команд в следующем сезоне возвращается газовый оренбург, а стадион у них не на много лучше чем в Уфе, газон тоже из пластика и крошки🤷‍♂️ ну и картинка трансляции из башкирии переносит нас примерно в конец 90х годов...верим в арсенал, урал и химки💪
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 16:20
Два очка из девяти в играх с аутсайдерами, показали , что новички не так хороши как поначалу казалось. На фантике написано , что конфетка шоколадная, а когда развернули ее, оказалась дешевая карамелька.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 апреля в 16:17
Хоть какое-то правильное решение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 