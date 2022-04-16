«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА

ЦСКА не смог обыграть на выезде «Уфу» в матче 25-го тура чемпионата России.
Поединок завершился со счетом 1:1. За гостей забил Марио Фернандес (88), а в составе хозяев отличился Алексей Никитин (90+4).
ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице (44), «Уфа» — на 14-й позиции (22).
Катание мяча без моментов очков не принесет. Слабо совсем сыграл Карраскаль, очень много ошибался. Гбамен - это вообще кадр непонятный, ощущение что это соперник переодетый в форму армейцев. Почему Эджуке не дают больше времени - это загадка для меня.
Кончились начальные эмоции у новичков армейских, начались будни трудовые. Сдулись ребятишки что-то очень быстро.
Уфе респект, боролись до конца.
Катание мяча без моментов очков не принесет. Слабо совсем сыграл Карраскаль, очень много ошибался. Гбамен - это вообще кадр непонятный, ощущение что это соперник переодетый в форму армейцев. Почему Эджуке не дают больше времени - это загадка для меня.
Кончились начальные эмоции у новичков армейских, начались будни трудовые. Сдулись ребятишки что-то очень быстро.
Уфе респект, боролись до конца.