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«Милан» одержал победу над «Дженоа» и вернулся на 1-е место в Серии А

15 апреля 2022, 23:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Милан» обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в матче на 11-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау, а на 87-й минуте форвард «россонери» Жуниор Мессиас установил окончательный счёт на табло — 2:0.

«Милан» идёт на 1-м месте (71 очко), «Дженоа» занимает 19-е место (22 очка).

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Все комментарии
Darren K
Darren K ответ 5kezbmftt6x5 (раскрыть)
16 апреля в 14:17
Тогда че здесь делаешь? Иди и смотри и пиши в своем крутом чемпе , здесь то что потерял! А Итальянские клубы к вашему сведению несмотря на кризис очень популярны в мире и их возвращения ждут очень многие
5kezbmftt6x5
5kezbmftt6x5
16 апреля в 12:36
Италия сейчас не круто, даже сборная пролетела а клубы вообще отстойные
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
16 апреля в 11:22
Милан с победой!
альсато
альсато
16 апреля в 09:17
ХРЕН на вас!))))
monah-10
monah-10
16 апреля в 08:42
Пока главное три очка. По игре вопросы есть, нету превосходства над аутсайдерамм, нету инстинкта победителей, но ни чё, все вернется. Но пока надо просто набирать максимум и ждать осечки Интера.
Elliada
Elliada
16 апреля в 08:33
Балласт разрушил Ювентус, тем самым вернув интригу Серии А. Теперь интересно наблюдать за происходящим, а то когда всё время Юве побеждал было неинтересно. Пора балласту в Баварию, пусть в Бундеслиге интригу возвращает
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 08:14
Самое смешное что у Интера нет своего стадиона !
Голодранцы !
ABir
ABir
16 апреля в 07:39
У миланцев нешуточная борьба за первое место
Gahi
Gahi
16 апреля в 07:26
Победа это хорошо, но игра "Милана" оставляет желать лучшего, команда "Дженоа" на фоне хозяев смотрелась достойно.
A.S.A
A.S.A
16 апреля в 07:06
Миланские клубы синхронно одержали победы и продолжают вести борьбу за победу в СерииА
ДСА
ДСА
16 апреля в 07:05
2-0 вполне достаточно.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 06:30
Похоже чемпион определится в последнем туре.
На стадионе в Милане.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 05:22
Ещё всё впереди.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 05:21
Опять ? Да что же это такое ?
95-shishani-95
95-shishani-95
16 апреля в 04:48
С победой Милан и болельщиков!!!
swed27
swed27
16 апреля в 03:37
Борьба за Скудетто будет напряженной
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 01:55
Вернулся на первое место но у Интера матч в запасе.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 01:42
С ПОБЕДОЙ Милан.
FenixSL
FenixSL
16 апреля в 01:07
рад конечно что Милан вернулся на свое законное место
но это вообще не говорит о силе клуба
играют они паршиво по сей день
лига сама по себе слабая

но очень надеюсь что в следующем сезоне начнут крушить и проявят себя в ЛЧ
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 апреля в 00:50
с победой россонери!
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 00:17
Санта-Барабара какая то
Agamaga........
Agamaga........
16 апреля в 00:05
Интрига живёт в сериале
Carl Lewis
Carl Lewis
16 апреля в 00:02
Победа есть.
Птица Феникс
Птица Феникс
16 апреля в 00:00
Почти Милан.
Мысыктар
Мысыктар
16 апреля в 00:00
Отлично, FORZA MILAN
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