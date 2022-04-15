«Милан» одержал победу над «Дженоа» и вернулся на 1-е место в Серии А

«Милан» обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 33-го тура Серии А.
Первый гол в матче на 11-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау, а на 87-й минуте форвард «россонери» Жуниор Мессиас установил окончательный счёт на табло — 2:0.
«Милан» идёт на 1-м месте (71 очко), «Дженоа» занимает 19-е место (22 очка).
Голодранцы !
Голодранцы !
На стадионе в Милане.
На стадионе в Милане.
но это вообще не говорит о силе клуба
играют они паршиво по сей день
лига сама по себе слабая
но очень надеюсь что в следующем сезоне начнут крушить и проявят себя в ЛЧ
но это вообще не говорит о силе клуба
играют они паршиво по сей день
лига сама по себе слабая
но очень надеюсь что в следующем сезоне начнут крушить и проявят себя в ЛЧ