«Милан» одержал победу над «Дженоа» и вернулся на 1-е место в Серии А

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15 апреля 2022, 23:59

«Милан» обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в матче на 11-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау, а на 87-й минуте форвард «россонери» Жуниор Мессиас установил окончательный счёт на табло — 2:0.

«Милан» идёт на 1-м месте (71 очко), «Дженоа» занимает 19-е место (22 очка).