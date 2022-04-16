«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

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16 апреля 2022, 19:25

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии и вышел в финал турнира.

На 9-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате. На 17-й минуте Садио Мане удвоил преимущество «красных», а на 45-й минуте Мане довёл счёт до разгромного. «Манчестер Сити» сумел отыграть один мяч в начале второго тайма, гол забил Джек Грилиш на 47-й минуте. В дополнительное ко второму тайму время Бернарду Силва сократил отставание «горожан» до минимума, однако зацепиться за ничью «Манчестер Сити» не удалось.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Кристал Пэлас» — «Челси».