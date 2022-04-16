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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

16 апреля 2022, 19:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии и вышел в финал турнира.

На 9-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате. На 17-й минуте Садио Мане удвоил преимущество «красных», а на 45-й минуте Мане довёл счёт до разгромного. «Манчестер Сити» сумел отыграть один мяч в начале второго тайма, гол забил Джек Грилиш на 47-й минуте. В дополнительное ко второму тайму время Бернарду Силва сократил отставание «горожан» до минимума, однако зацепиться за ничью «Манчестер Сити» не удалось.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Кристал Пэлас» — «Челси».

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Все комментарии
85nadd8vz9zq
85nadd8vz9zq
17 апреля в 09:03
Не дополнительное, а добавленное
ABir
ABir
17 апреля в 04:39
С Челси будут в финале
протон
протон
17 апреля в 00:30
Сити сам себя обыграл, привезя голы и сделав позднюю замену! Ох, лучше бы Мареза и Де Брёйне чем Фернандинио и Зинченко!
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 00:13
Пеп просто слил кубок. Ему не нужен этот трофей.
Agamaga........
Agamaga........ ответ FERIS (раскрыть)
16 апреля в 23:38
Неужели его сместили с первой строчки? Вот уж облажался он.
FERIS
FERIS
16 апреля в 22:48
Лысая пэпка опять облажалась)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ allemz (раскрыть)
16 апреля в 22:37
признайся в том, что это очередной проиграный вчистую матч Пепом весной, а весной его команды всегда плывут, всегда
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Martini-1987 (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля в 21:44
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Martini-1987 (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля в 21:07, ред.
Естественно про него, самый дорогой холодильник в мире))
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 20:58
Матч этих команд как обычно получился на загляденье
Муслим90
Муслим90
16 апреля в 20:56
Отличный результат. Еще бы в чемпе их обогнать.
112910415
112910415
16 апреля в 20:51
браво, красавцы !
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 20:43
Пора уже Гвардиолу гнать ссанными тряпками !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
16 апреля в 20:29
Почему-то был уверен, что Сити сольют этот матч. У них сейчас другие цели. Посмотрим, достигнут ли они их.
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 20:25
Ливирпуль с победой.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Martini-1987 (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля в 20:05, ред.
Наш кэп вам всё на блюдечке исполнит, вроде стоит как Ван Дейк , но по игре это небо и МАГА ,заносить не надо)))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 апреля в 20:00
Хорошая оплеуха МанСити
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Martini-1987 (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля в 19:59
Так следующий матч с МЮ договоритесь с МАГой или как его величают, МАГАмедом, сегодня Кри Ро в кураж вошёл, МАГА и без куража в свои забивает, а если на поле албанец выйдет самовыпилится, это дело чести
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
16 апреля в 19:52
Не отчаиваться, матч не смотрел, бывают взлёты и падения! А бывает МАГА, но это не ваша боль и беда)))
allemz
allemz
16 апреля в 19:51, ред.
    vlasovca
    vlasovca
    16 апреля в 19:51
    Идем за всеми 4-мя трофуями.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    16 апреля в 19:50
    С Победой!!!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    16 апреля в 19:48
    Молодцы ребята. Алиссону спасибо за спасение после удара Жесуса, а Мане, наконец-то, начал играть на своем прежнем уровне. Это радует
    chocopie748
    chocopie748
    16 апреля в 19:47
      allemz
      allemz
      16 апреля в 19:44
      В целом, неплохой результат. Хоть и ожидал победы, но увидев выбранный состав, понял, что наши желания с Пепом разнятся. Да и отношение игроков к матчу было безразличное, посмотрите на Штеффена, просто обрубок. Сегодня играл только Ливерпуль, еще и в полную силу, что на руку МС в гонке АПЛ и возможной баталии в финале ЛЧ, если пройдем Реал и они в свою очередь тренеришку.
      Ливерпуль с победой, видимо, кубок им гораздо нужнее. Удачи!
      Bensurr
      Bensurr
      16 апреля в 19:43
      Забили три гола и расслабились в первом тайме зарешали как на тренировке раскатали сити со своими 10 млрдым составом
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      16 апреля в 19:30
      С победой красных, молодцы!!!
      Bensurr
      Bensurr
      16 апреля в 19:28
      сити без трофеев в этом сезоне отлично
      STVA 1
      STVA 1
      16 апреля в 19:25
      Мои поздравления
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