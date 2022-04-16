«Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону»

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче забил защитник «святых» Ян Беднарек на 44-й минуте.
«Арсенал» идёт на 6-м месте (54 очка), «Саутгемптон» занимает 11-е место (39 очков).
|Саутгемптон1 : 0Арсенал
|Матч завершен
«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче забил защитник «святых» Ян Беднарек на 44-й минуте.
«Арсенал» идёт на 6-м месте (54 очка), «Саутгемптон» занимает 11-е место (39 очков).
Не могу упрекнуть Артету (хотя я его всегда критикую) в этом проигрыше, он сделал все возможное чтобы исправить ситуацию, делал смелые замены, вот только усилять то по сути игру и не кем. Тут большой привет Эду и Кронке, которые с треском провалили зимнее ТО! Как можно было оставить команду на второй круг с обоймой из 17 игроков....КАК???!!!
Что касается этой игры, Арсенал полностью владел игрой, не хватало лишь забитого мяча, ну и вратарь Фрейзер Фостер провел сумасшедший матч.
Пожелаю удачи в следующих матчах, у нас больше нет права на ошибку.
Не могу упрекнуть Артету (хотя я его всегда критикую) в этом проигрыше, он сделал все возможное чтобы исправить ситуацию, делал смелые замены, вот только усилять то по сути игру и не кем. Тут большой привет Эду и Кронке, которые с треском провалили зимнее ТО! Как можно было оставить команду на второй круг с обоймой из 17 игроков....КАК???!!!
Что касается этой игры, Арсенал полностью владел игрой, не хватало лишь забитого мяча, ну и вратарь Фрейзер Фостер провел сумасшедший матч.
Пожелаю удачи в следующих матчах, у нас больше нет права на ошибку.
При этом был довольно яркий период, но я напомню, что Артете купили игроков за последние сезоны на 250 миллионов, и это кроме того, что Пепе и Обама так и не вышли из пике, в которое они пришли при Артете.
Хотя рассуждать сейчас о перспективах Артеты тяжело, т.к. хаос в первую очередь одет от руководства, и какой смысл брать другого тренера, если их устраивает откровенный клоун Эду.
При этом был довольно яркий период, но я напомню, что Артете купили игроков за последние сезоны на 250 миллионов, и это кроме того, что Пепе и Обама так и не вышли из пике, в которое они пришли при Артете.
Хотя рассуждать сейчас о перспективах Артеты тяжело, т.к. хаос в первую очередь одет от руководства, и какой смысл брать другого тренера, если их устраивает откровенный клоун Эду.