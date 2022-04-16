Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону»

16 апреля 2022, 18:53
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в матче забил защитник «святых» Ян Беднарек на 44-й минуте.

«Арсенал» идёт на 6-м месте (54 очка), «Саутгемптон» занимает 11-е место (39 очков).

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 20:53
Никто не хочет в ЛЧ)
chocopie748
chocopie748
16 апреля в 20:25
Арсеналка закончилась, почти не начинавшись.
ARMENIAN
ARMENIAN
16 апреля в 20:15
у меня нет слов. Как можно было про.....ать четвертое место???
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 20:03
Проиграли, значит не заслужили.
Брулин
Брулин
16 апреля в 19:58
Был уверен, что Арсенал ворвется в топ-4 на фоне того, что все конкуренты стали терять очки, но Арсеналу стало скучно и он решил терять очки вместе с остальными.

Объективно в АПЛ сейчас только 3 топ клуба. У остальных, какой-то хаос в руководстве или на тренерских мостиках.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 19:49
Арсенал как обычно весной попадает в штопор
mrzzn7e5jx5x
mrzzn7e5jx5x
16 апреля в 19:40
Неужели доминация закончилась? :)

А как доминировали, буквально верилось, что Арсенал без Венгера попадет в ЛЧ.. :)

Но это невозможно с кронке-артетой и без Арсена :)
DXTK
DXTK
16 апреля в 19:29, ред.
Саутгемптон помог Тоттенхэму не пустил Арсенал выше....... Наконец Саутгемптон победил........должно было это случится рано или поздно и как раз Арсенал подвернулся для такого случая........, рад....этой победе......

PS обыграть канониров в двойне а то и в тройне всегда приятно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
16 апреля в 19:03
Сложно что-то комментировать, четыре поражения в пяти последних матчах, причем три последних поражения от команд ниже десятого места. Еще пару матчей, и оформим очередной слитый сезон мимо ЕК, а этого уже, похоже, не избежать.

При этом был довольно яркий период, но я напомню, что Артете купили игроков за последние сезоны на 250 миллионов, и это кроме того, что Пепе и Обама так и не вышли из пике, в которое они пришли при Артете.

Хотя рассуждать сейчас о перспективах Артеты тяжело, т.к. хаос в первую очередь одет от руководства, и какой смысл брать другого тренера, если их устраивает откровенный клоун Эду.
зигзаг
зигзаг
16 апреля в 19:01
Как болельщики терпят толтко этот арсенал, который вечно подводит их
A.S.A
A.S.A
16 апреля в 19:01, ред.
Для начала поздравляю "святых" с победой! Наказали нас за одну ошибку...

Не могу упрекнуть Артету (хотя я его всегда критикую) в этом проигрыше, он сделал все возможное чтобы исправить ситуацию, делал смелые замены, вот только усилять то по сути игру и не кем. Тут большой привет Эду и Кронке, которые с треском провалили зимнее ТО! Как можно было оставить команду на второй круг с обоймой из 17 игроков....КАК???!!!

Что касается этой игры, Арсенал полностью владел игрой, не хватало лишь забитого мяча, ну и вратарь Фрейзер Фостер провел сумасшедший матч.

Пожелаю удачи в следующих матчах, у нас больше нет права на ошибку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 