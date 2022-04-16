Хет-трик Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

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16 апреля 2022, 18:55

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий МЮ Криштиану Роналду. На 32-й минуте Роналду оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Норвича» Киран Доуэлл сократил отставание своей команды, а на 52-й минуте Теему Пукки сравнял счёт. Победу «Манчестер Юнайтед» принёс гол Роналду на 76-й минуте, португалец оформил хет-трик.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте (54 очка), «Норвич» занимает 20-е место (21 очко).