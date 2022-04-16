Хет-трик Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 7-й минуте счёт открыл нападающий МЮ Криштиану Роналду. На 32-й минуте Роналду оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Норвича» Киран Доуэлл сократил отставание своей команды, а на 52-й минуте Теему Пукки сравнял счёт. Победу «Манчестер Юнайтед» принёс гол Роналду на 76-й минуте, португалец оформил хет-трик.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте (54 очка), «Норвич» занимает 20-е место (21 очко).
По итогу сезона в графе титулы будет - 0.
По итогу сезона в графе титулы будет - 0.
Роналду 5 побед в ЛЧ,мешок сити 0
Роналду 5 побед в ЛЧ,мешок сити 0
а манчестер сити никогда не выигрывал и даже щас когда давно просто тьма бабок, все никак не может
а его хейтеры под конец карьеры,предъявляют ему, что он не приносит трофеи в 37 лет
а манчестер сити никогда не выигрывал и даже щас когда давно просто тьма бабок, все никак не может
а его хейтеры под конец карьеры,предъявляют ему, что он не приносит трофеи в 37 лет
ДиМария,Неймар,Мбаппе и тд
ДиМария,Неймар,Мбаппе и тд
А сейчас три!
А сейчас три!
Ну во первых он забивал хеттрик и Тоттенхему(согласитесь далеко не Норвич)
А во вторых почему же тогда Месси не набил статистику на Лорьянах и Мецах,видно уже не тянет!
Ну во первых он забивал хеттрик и Тоттенхему(согласитесь далеко не Норвич)
А во вторых почему же тогда Месси не набил статистику на Лорьянах и Мецах,видно уже не тянет!