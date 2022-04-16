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Хет-трик Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

16 апреля 2022, 18:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий МЮ Криштиану Роналду. На 32-й минуте Роналду оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Норвича» Киран Доуэлл сократил отставание своей команды, а на 52-й минуте Теему Пукки сравнял счёт. Победу «Манчестер Юнайтед» принёс гол Роналду на 76-й минуте, португалец оформил хет-трик.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте (54 очка), «Норвич» занимает 20-е место (21 очко).

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
17 апреля в 11:50
Месси даже с такими звёздами ноль
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 10:37
Свалит по любому не обязательно на родину, но куда нибудь слиняет. Скорее всего больничный себе откроет.
monah-10
monah-10
17 апреля в 10:34
Теперь за каждый следующий гол будет получать по 120 штук евриков. Условия контракта, а то что ни титулов, ни скорей всего ЛЧ, не светит, это второстепенное.
Арман барабан
Арман барабан
17 апреля в 06:07
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    17 апреля в 06:03
    Просто напомню ,что Месси играет в одному клубе с Мбаппе, Неймаром, Ди Марией, а Роналду- с Магуаером и прочими талантами.
    амурец
    амурец
    17 апреля в 02:59
    Ну а свои 37 ещё даёт пороху и это в самой конкурентоспособной лиге, где каждая команда бьётся до конца, в отличии от никого золотомячиста нулевого в лиге фермеров
    Romeo 777
    Romeo 777
    17 апреля в 00:47
    15-ый гол в сезоне АПЛ, хорош!
    h7nwhd84uasb
    h7nwhd84uasb
    17 апреля в 00:00
    Этот матч показал все проблемы МЮ и кто есть кто
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
    16 апреля в 23:35
    Групповой этап Лиги Чемпионов хоть иногда смотреть нужно
    Agamaga........
    Agamaga........
    16 апреля в 23:35
    А я был уверен, что Норвичу он может отгрузить. В его возрасте осталось только слабаков бить.
    По итогу сезона в графе титулы будет - 0.
    FERIS
    FERIS
    16 апреля в 22:20
    Рон красавчик!
    УЕСКА
    УЕСКА
    16 апреля в 22:06
    С худшей командой лиги то он герой, а до этого его не видно было.
    spartach091
    spartach091 ответ Elliada (раскрыть)
    16 апреля в 22:03
      Gelious
      Gelious ответ Rattlehead (раскрыть)
      16 апреля в 20:44
      Все же 5 ЛЧ не оставили хейтеров равнодушными Аха-ха
      vedevas_93
      vedevas_93 ответ Elliada (раскрыть)
      16 апреля в 20:43
      роналду выиграл лч 5 раз, во многих из которых именно его мячи были ключевыми, но это впрочем нормально, это прямая задача нападающего

      а манчестер сити никогда не выигрывал и даже щас когда давно просто тьма бабок, все никак не может

      а его хейтеры под конец карьеры,предъявляют ему, что он не приносит трофеи в 37 лет
      eleven LC
      eleven LC ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      16 апреля в 20:34
      Вот именно,Месси сдал,а партнёры у него и сейчас крутые
      ДиМария,Неймар,Мбаппе и тд
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ eleven LC (раскрыть)
      16 апреля в 20:29
      Про партнеров его вспомни. С такими монстрами и любой бы по многу забивал. А сейчас и Месси подсел, и забивать есть кому.
      eleven LC
      eleven LC ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      16 апреля в 20:13
      Месси играет "не в нападении" уже больше 10 лет и что то раньше он по 40-50 голов забивал
      А сейчас три!
      Elliada
      Elliada
      16 апреля в 20:09
      0 трофеев, непопадание в ЛЧ, вылет из кубков на ранней стадии. Но зато балласт забивает. Это же главное
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
      16 апреля в 20:08
      Тоже его поклонник? Ни одной связанной с ним новости не пропускаешь.
      Per4ick
      Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
      16 апреля в 20:08
      ты бы лучше переживал что Ливерпуль вас выкинул из еще одного турнира, АПЛ может уплыть а ЛЧ сити никогда не выиграет
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ eleven LC (раскрыть)
      16 апреля в 20:06
      Месси не в нападении играет, сейчас он больше раздает.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      16 апреля в 20:03
      Взаимно! Ещё раз с Победой!!!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      16 апреля в 20:02
      Поздравляю с победой!
      Elliada
      Elliada
      16 апреля в 19:58
      Ни одного болельщика МЮ, одни поклонники балласта. Как всегда отоварился на аутсайдере. С Ливерпулем опять бесполезен будет или в Португалию свалит.
      Jake Fallop
      Jake Fallop
      16 апреля в 19:48
      В матче с Ливером "телефончик" вернётся на свое место... Как и его потухшая рожа после финального свистка... Салах и Ко напомнят ему про прошлогодний театр мечты в виде 0:5... А-хах...
      112910415
      112910415
      16 апреля в 19:44
      может, может !
      Маг_тм
      Маг_тм ответ eleven LC (раскрыть)
      16 апреля в 19:41
      Если бы Рон играл в Лиги 1, голов было бы 2 раза больше
      eleven LC
      eleven LC
      16 апреля в 19:34
      Странная логика у хейтеров Роналду,он "набил стату" на Норвичах
      Ну во первых он забивал хеттрик и Тоттенхему(согласитесь далеко не Норвич)
      А во вторых почему же тогда Месси не набил статистику на Лорьянах и Мецах,видно уже не тянет!
      ДАША Д
      ДАША Д
      16 апреля в 19:34
      Похоже один Роналду и старался.
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