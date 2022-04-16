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«Зенит» одержал победу над «Уралом»

16 апреля 2022, 18:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Зенит» обыграл «Урал» (3:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 12-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, однако оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку. На 37-й минуте Юри Альберто удвоил преимущество питерского клуба, а на 78-й минуте Артём Дзюба довёл счёт до разгромного. «Урал» сумел забить гол престижа, отличился Юрий Железнов на 83-й минуте.

«Зенит» идёт на 1-м месте (55 очков), «Урал» занимает 15-е место (21 очко).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 20:50
Чистяков живёт недалеко. Встретил его после матча. Поздоровались.
С Победой !!!!!!!
Yuzov
Yuzov
16 апреля в 20:08
Стабильно идут!
lotsman
lotsman
16 апреля в 19:57
Зенитовцев с победой.
112910415
112910415
16 апреля в 19:47
видимо, Зенит сильнее
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 19:26
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    16 апреля в 19:26
    всё закономерно!
    stanichnik
    stanichnik
    16 апреля в 19:04
    Болельщиков из питера с победой любимой команды над аутсайдером, который пока в этом году не одержал ни одной победы.
    David Young
    David Young ответ Vladimir808 (раскрыть)
    16 апреля в 18:51
    К сожалению или к счастью, или ни к тому ни к другому - зависит от личного взгляда и ощущения, всё к этому идёт, Владимир.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ протон (раскрыть)
    16 апреля в 18:50
    Фиг с ним, с беретом.)
    Зенит- чемпион.
    протон
    протон
    16 апреля в 18:41
    фиг с ним с судейством. Чистяков на краповый берет сдал или нет?)
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 апреля в 18:29
    В этом никто не сомневался.
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