«Зенит» одержал победу над «Уралом»

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16 апреля 2022, 18:28

«Зенит» обыграл «Урал» (3:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 12-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, однако оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку. На 37-й минуте Юри Альберто удвоил преимущество питерского клуба, а на 78-й минуте Артём Дзюба довёл счёт до разгромного. «Урал» сумел забить гол престижа, отличился Юрий Железнов на 83-й минуте.

«Зенит» идёт на 1-м месте (55 очков), «Урал» занимает 15-е место (21 очко).