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Дубль Холанда помог «Боруссии» Дортмунд разгромить «Вольфсбург»

16 апреля 2022, 18:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вольфсбург» (6:1) в матче 30-го тура Бундеслиги.

Первый гол в матче забил защитник «Боруссии» Том Розе на 24-й минуте. На 26-й минуте Аксель Витсель удвоил преимущество хозяев поля, а на 28-й минуте Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Эмре Джан отправил четвёртый мяч в ворота «Вольфсбурга», а на 38-й минуте голом отметился Эрлинг Холанд. На 54-й минуте Холанд оформил дубль. «Вольфсбург» сумел забить гол престижа, на 82-й минуте отличился Ридле Баку.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (63 очка), «Вольфсбург» занимает 13-е место (34 очка).

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 20:04
Катком прокатились.
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 19:47
Поздно Дортмунд проснулся. Все трофеи уже упущены.
zooveterinar
zooveterinar
16 апреля в 19:47
Скоро Холанд будет в Ман. Сити!!
протон
протон
16 апреля в 18:40
достойная смена Месси и Рона
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 18:23
Как можно так играть,что с волками!
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