Дубль Холанда помог «Боруссии» Дортмунд разгромить «Вольфсбург»

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16 апреля 2022, 18:21

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вольфсбург» (6:1) в матче 30-го тура Бундеслиги.

Первый гол в матче забил защитник «Боруссии» Том Розе на 24-й минуте. На 26-й минуте Аксель Витсель удвоил преимущество хозяев поля, а на 28-й минуте Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Эмре Джан отправил четвёртый мяч в ворота «Вольфсбурга», а на 38-й минуте голом отметился Эрлинг Холанд. На 54-й минуте Холанд оформил дубль. «Вольфсбург» сумел забить гол престижа, на 82-й минуте отличился Ридле Баку.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (63 очка), «Вольфсбург» занимает 13-е место (34 очка).