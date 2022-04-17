Сенников: «„Локомотив“ в принципе удивил своей хладнокровностью»

Бывший игрок «Локомотива» поделился впечатлениями от матча команды против «Сочи» в рамках РПЛ (2:2).

Такой жаркий очень матч получился. Просто до последних минут не было понятно, кто выиграет. Учитывая все эпизоды, которые были в этом матче, наверное, это закономерный результат. И «Сочи» имел прекрасные моменты, и «Локомотив» мог отличиться, и все эти пенальти и не пенальти — это тоже достаточно сложно было арбитру.

«Локомотив» в принципе удивил своей хладнокровностью. Как бы счет ни складывался, все достаточно спокойно действовали и находили свои эпизоды. Даже при счете 2:2 «Локомотив» не просто держал и катал мяч, а шел вперед. Были видны зоны, куда можно врываться. «Локомотив» хотел выиграть, а не просто сыграть вничью.