Колыванов: «У „Зенита“ в России сейчас по большому счёту конкурентов нет»

Экс-игрок «Болоньи» высказался о сравнении бывшим главным тренером «Спартака» Массимой Каррерой клубов РПЛ и Серии А.

У нас абсолютно разные чемпионаты. Там пять команд борются за чемпионство. Еще есть «Рома», «Лацио», которые составляют конкуренцию. У «Зенита» в России сейчас по большому счету конкурентов нет. Нельзя сравнивать «Зенит» с этими командами. Понятно, что «Зенит» в любой момент может прибавить. Когда им надо выигрывать, они выигрывают.