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Колыванов: «У „Зенита“ в России сейчас по большому счёту конкурентов нет»

17 апреля 2022, 20:33

Экс-игрок «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о сравнении бывшим главным тренером «Спартака» Массимой Каррерой клубов РПЛ и Серии А.

У нас абсолютно разные чемпионаты. Там пять команд борются за чемпионство. Еще есть «Рома», «Лацио», которые составляют конкуренцию. У «Зенита» в России сейчас по большому счету конкурентов нет. Нельзя сравнивать «Зенит» с этими командами. Понятно, что «Зенит» в любой момент может прибавить. Когда им надо выигрывать, они выигрывают.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:17
Даже не смешно...Наши топ команды болтались бы в Итальянском чемпионате максимум где-то в середине таблицы. За последние 10 лет российский футбол все больше деградирует. Если в нашей стране не займутся системным развитием детско-юношеского футбола и не ограничат потолок зарплат, то через 5-7 лет будем сравнивать уровень нашего чемпионата и Бахрейна...
lotsman
lotsman
17 апреля в 21:27
Конкуренты есть всегда. До конца чемпионата ещё 5 туров, а Динамо дышит в затылок, да и ЦСКА с Сочи недалеко отстали.
berda2003
berda2003
17 апреля в 21:08
и почему постоянно обсераются в европе, значит не хотят выигрывать?
да, и от динамо не на много оторвались за 25 туров...
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
17 апреля в 20:59
Нет конкурентов у "Зенита", это пока Роман Абрамович не купил ФК "Спартак"-Чукотка.
Boricku
Boricku
17 апреля в 20:41, ред.
прсмотрим, что будет с газпрёмовскими в азиатской лч
leonid_spb58
leonid_spb58
17 апреля в 20:41
это верно!
Cat01
Cat01
17 апреля в 20:37
Есть но мало
shlomo
shlomo
17 апреля в 20:35
Почти соглашусь с этим
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 20:35
По3а нет,ждёмс!
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