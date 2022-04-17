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Ловчев заявил, что «Спартак» был образован в 1935 году, а не в 1922-м

17 апреля 2022, 20:21

Евгений Ловчев рассказал о настоящей дате рождения «Спартака».

Буквально вчера Никита Симонян, наверное, второй человек после Старостина, который эти традиции чтит, говорит: я не признаю, что в 1922 году «Спартак» родился. Тогда это была «Красная Пресня», МКС, еще что-то…

Дело вот в чем: люди, которые связаны были с человеком, который «Спартак» организовал с Николаем Старостиным, знают из его уст, что «Спартак» родился 19 апреля 1935 года. Мы всегда от этого плясали по большому счету.

Потом, когда уже другие времена и другие нравы, вот это стало товарным знаком. Тот исконный ромб с буковкой «С», а не с мячиком футбольным, это все-таки другой товарный знак, и название «Спартак»… Из-за этого начались распри между футбольным клубом и обществом «Спартак», тогда его возглавлял Николай Озеров. Говорят: платите, за то, что вы называетесь «Спартаком».

Это было при Червиченко, вставили мячик и стали искать, за что бы зацепиться. Зацепились за 22 год, за МКС там… Вчера на мероприятии в ресторане были футболисты, которые в 69 году выигрывали чемпионат, и была дочь Старостина, Елена Николаевна, которая сказала: «Спартак» родился 19 апреля 1935 года и это детище моего отца.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ DaslerU (раскрыть)
19 апреля в 09:07
Спорить нет желания, но считаю что вы не правы.
DaslerU
DaslerU ответ cska1948 (раскрыть)
18 апреля в 18:47
При чём тут Россия? она всегда была Россией. Даже в СССР приезжая в другие республики, там спрашивали: "Из России приехал"? Не путайте теплое с мягким.
Сп62
Сп62
18 апреля в 09:43
Устанавливают дату рождения, как при уходе на пенсию. Я болею за клуб с 1962 года не взирая на его год рождения. Был футбольный клуб, потом появилось общество Спартак и клуб влился в эту организацию. Главное, чтобы и футбольный клуб и общество в целом пропагандировали спорт и давали радость людям. Всем успеха.
cska1948
cska1948 ответ DaslerU (раскрыть)
18 апреля в 08:40
По вашей логике надо забыть многовековую историю России, будто её и не было до декабря 1991 года. Так что ли?
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 08:33
Ну, это объяснить очень просто. Отмечать столетний юбилей на ДЕСЯТОМ месте как-то, мягко говоря, неудобно именитому клубу.. Вот и придумали байку. Интересно, какую байку придумают в 2035 году, если опять окажутся на десятом месте?
mat73
mat73
18 апреля в 07:41
Ловчев = маразм
112910415
112910415
18 апреля в 04:48
вопрос, конечно, интересный
DaslerU
DaslerU ответ cska1948 (раскрыть)
18 апреля в 01:51
И что, что была команда на базе которой родился Спартак? Да хоть 10 команд, а они правы на все 100. День рождения команды нужно считать год в котором появилось название команды и эмблема. Это был ни какой-то ребрендинг, а абсолютно новое название, новая эмблема, новый клуб, которых до того момента не существовало. Тот же Зенит, до сих пор толком не знают год рождения команды, выбрали от балды красивую дату 1925.
Дима Логинов
Дима Логинов
18 апреля в 00:02
Судя по нынешним временам, Спартак до сих пор не образован. А самым необразованным в Спартаке является Зарема.
Знатог
Знатог
17 апреля в 23:39
Я так понял в 1935-м только переименовали в Спартак. Если человек в 30 лет сменил фамилию, он значит родился в этот год?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
17 апреля в 23:17, ред.
До 1934 года - сокол, спарта, ПИЩЕВИК
С 1934 года спартак.
Пытаются стереть с истории название пищевик?)) типа мол это не они были?
Tostao
Tostao ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 22:51, ред.
"Изначально имя “Спартак” должна была носить команда Красной Армии, этот проект был разработан, но затем в силу каких-то причин затормозился. Ловкий комсомольский работник (А. Косарев) попросту подсмотрел идею и решил прибрать ее к рукам, то есть украсть... "(с)
alexgurzan
alexgurzan ответ nikoladolgov (раскрыть)
17 апреля в 22:29
.
Garrincha58
Garrincha58
17 апреля в 22:18
такое может быть только со Спартаком бардак во всём даже в дате появления на свет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 22:15
Титов и Тихонов - последние легенды спартака.
pomor45
pomor45
17 апреля в 22:15
Так Спартак ещё и дня своего рождения не знает.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 21:44
А что же Симонян и Ловчев раньше то молчали??? Почему только сегодня вскипели???
karnager
karnager
17 апреля в 21:35
Лучше 1922 года, чтобы было 100 лет. Нынешний спам в конвульсиях, прям как реально 100-летний дед играет в РПЛ
Little Caprice
Little Caprice
17 апреля в 21:23
Да ясно всё, откуда эти речи поползли. Обделались в юбилейный год, хотят ещё одну попытку.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 21:22
Предлагаю назвать день рождения Спартака 5 апреля 1956 года - день рождения Федуна !
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 21:17
Так " альтернативную историю" начали создавать во всех сферах деятельности с середины девяностых,с воцарения пресловутой "демократизации общества". Вот и Санкт-Петербургский университет стал "старше Московского",а тут какой-то футбольный клуб! Другие тоже не отстают. Словом :"Задние тоже хочУт".
cska1948
cska1948
17 апреля в 21:07
«Спартак» основали спортсмены московского района Красная Пресня в 1922 году, они назвали клуб «Московским кружком спорта Краснопресненского района» (МКС). За 13 лет команда сменила несколько названий: «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация» и «Дукат» – «Спартак» появился только в 1935-м, когда Николай Старостин предложил переименовать клуб в честь предводителя восставших римских рабов.
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Симонян и Ловчев отрицая рождение СпаМа в 1922 году хотят из него сделать Ивана не помнящего родства.
cska1948
cska1948
17 апреля в 21:00
Если серьёзно, то и Симонян, и Ловчев лукавят. Ведь в 1935 году Спартак был организован не на пустом месте. Ведь была команда, которую Старостины назвали Спартак, а не наоборот, придумали название и под это название стали организовывать команду. Играй Спартак более успешно в этом сезоне, то не лепили бы Симонян и Ловчев всякие отмазки.
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 21:00
А не всё ли равно когда родился важно когда восстановится.
berda2003
berda2003
17 апреля в 20:56
рассказывают, как о живом гладиаторе, а на поверку сборище негров, евреев, русских, хохлов, татар и т.д., жаль футболистов нет...
cska1948
cska1948
17 апреля в 20:50
Если в сезоне 2035 года СпаМ опять будет на ДЕСЯТОМ месте, то и рождение СпаМа 19 апреля 1935 года тоже признают не действительным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 20:43
А что есть преграды отметить вековой юбилей 2 раза ??
Нет конечно...
и в этом году...и в 2035-м...
Были бы деньги...а юбилеи можно и каждый год отмечать...
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 20:41
Устроили честно говоря цирк. Сначала одно говорят потом другое, переобуваются на ходу.
Я уже как то озвучивал теорию, что есть два Спартака. Тот великий, который основал Николай Петрович Старостин и тот, который у него отжал Романцев, тогда кстати и произошёл раскол Спартака.
Романцев потом пропил его Червиченко, а у того выкупил Федун.
Пока Спартак не объединится его так и будет преследовать проклятие.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
17 апреля в 20:36
Ну он прав. Ведь если признать, что Спартак существует с 1922 года - то юбилейный год спущен в унитаз. А так есть ещё 13 лет - а что, вдруг?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
17 апреля в 20:35
Родился в 35 году,умер с уходом Романцева с распродажи игроков-Мостового,Карпина итд.
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