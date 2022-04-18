Титов: «Всем обязан родителям, а „Спартаку“ обязан многим»

Бывший футболист «Спартака» высказался о столетии московского клуба.

С большим сожалением воспринимаю нынешнее положение «Спартака», надеюсь, что все это ненадолго. В том числе из-за финансовых трудностей все праздничные торжества клубу пришлось отменить. Никто и не мог такого представить еще совсем недавно. Болельщикам же хочу пожелать терпения. Наш праздник будет длиться целый год, а это половина следующего чемпионата. Дай бог, чтобы «Спартак» шел в лидерах в конце года, и у всех нас будет хорошее настроение и оптимистичный взгляд в 2023-й.

Но это будущее, а в настоящем «Спартак» претендует на Кубок России. Последний матч с «Арсеналом» был очень хорошим, и если команда сыграет с ЦСКА так же, то у нее будет очень хороший шанс завоевать этот долгожданный трофей. В последний раз мы держали его в руках в далеком 2003 году, когда тренером был Олег Романцев. Этого я и желаю «Спартаку», чтобы футболисты понимали, что значит знаменитое выражение «Люби „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“». Так всегда говорили Старостин, Бесков, Романцев, Ярцев.

Я доволен своей карьерой, мне грех жаловаться. Всем обязан родителям, а «Спартаку» обязан многим. Спасибо, родной клуб! С днем рождения, «Спартак».