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Баженов высказался об игре «Спартака» в два форварда

17 апреля 2022, 22:25

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал игру «красно-белых» в два нападающих.

Честно, многие говорят про навал в игре «Спартака» — я с этим не согласен. Мне кажется, имея двух мощных форвардов: Николсона и Соболева, почему бы не использовать это как козырь? Во-первых, «Рубин» использовал очень низкую оборону. Во-вторых, с выходом Бакаева, резко прибавил Хлусевич. Именно с флангов удавалось вскрывать, повторюсь, низкую оборону «Рубина».

Почему бы не использовать этот навал, когда он приносит определенные плоды? В итоге, он их принёс. Мы наконец-то видим у ребят: желание и напор. Я про это уже два месяца говорю, что вы можете тактически или технически ошибаться, но вот этот какой-то напор желания и агрессии — его не хватало. Вчера второй тайм был показательным для меня. Мне было приятно смотреть на игру. Мне кажется, что нужно использовать сильные качества каждого игрока, на данном этапе.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 апреля в 01:37
Паоло ! Верни Мозеса на его законный правый фланг . На левом он теряется и играет менее продуктивно . Уберите уже этого Хлусевича . О его игре хочется только " матом" 10-ти этажным . Игнатов очень медлительный . И Баку в основу ,и без замен ! И вообще , покажите уже этого Классена .
санек002
санек002 ответ ABir (раскрыть)
17 апреля в 22:47
тот же хлусевич запарывает столько моментов ,которых с лихвой хватило бы для побед!
ABir
ABir
17 апреля в 22:36
Не хватает завершающих колющих ударов. Моменты есть, а их завершения в своём большинстве очень малоэффективны
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 22:29
Ничего не видим))
lotsman
lotsman
17 апреля в 22:29
Желание у них есть, завершения атак нету.
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