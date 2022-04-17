Баженов высказался об игре «Спартака» в два форварда

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал игру «красно-белых» в два нападающих.

Честно, многие говорят про навал в игре «Спартака» — я с этим не согласен. Мне кажется, имея двух мощных форвардов: Николсона и Соболева, почему бы не использовать это как козырь? Во-первых, «Рубин» использовал очень низкую оборону. Во-вторых, с выходом Бакаева, резко прибавил Хлусевич. Именно с флангов удавалось вскрывать, повторюсь, низкую оборону «Рубина».

Почему бы не использовать этот навал, когда он приносит определенные плоды? В итоге, он их принёс. Мы наконец-то видим у ребят: желание и напор. Я про это уже два месяца говорю, что вы можете тактически или технически ошибаться, но вот этот какой-то напор желания и агрессии — его не хватало. Вчера второй тайм был показательным для меня. Мне было приятно смотреть на игру. Мне кажется, что нужно использовать сильные качества каждого игрока, на данном этапе.