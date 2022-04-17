Директор «Аякса»: «Мы сделали всё, чтобы удержать тен Хага»

Технический директор «Аякса» Джерри Хамстра прокомментировал переговоры с главным тренером команды .

Буду лаконичен. Мы предприняли всё для того, чтобы удержать тен Хага. Предложили новое соглашение, больше денег. Мы сделали все нужное, не буду вдаваться в подробности. Эрик сам примет решение о своем карьерном будущем. Он достаточно взрослый и мудрый для этого.

У этой ситуации есть два сценария. Мы очень хотим, чтобы он остался. Логично, что к нему есть интерес. Если он уйдет, то мы должны быть готовы ко второму сценарию.