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Директор «Аякса»: «Мы сделали всё, чтобы удержать тен Хага»

17 апреля 2022, 19:45

Технический директор «Аякса» Джерри Хамстра прокомментировал переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Буду лаконичен. Мы предприняли всё для того, чтобы удержать тен Хага. Предложили новое соглашение, больше денег. Мы сделали все нужное, не буду вдаваться в подробности. Эрик сам примет решение о своем карьерном будущем. Он достаточно взрослый и мудрый для этого.

У этой ситуации есть два сценария. Мы очень хотим, чтобы он остался. Логично, что к нему есть интерес. Если он уйдет, то мы должны быть готовы ко второму сценарию.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс скептически отреагировал на возможный переход тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 21:34
МЮ сейчас это эшафот для любого тренера.
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 19:57
Чужая душа потёмки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 19:54
Так иногда бывает...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 19:54
Главное чтобы у него получилось
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