«Реал» предложил Модричу контракт до 2023 года, Винисиусу — до 2027-го

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с одними из лидеров команды.
Утверждается, что полузащитнику Луке Модричу предложен договор до лета 2023 года, а форварду Винисиусу Жуниору — до лета 2027 года.
Оба футболиста положительно смотрят на такие сделки и в ближайшее время могут поставить подписи под новыми соглашениями.
Винисиус становится одним из основных игроков Мадридского Реала и при Анчелотти заметно прибавил, и скорее всего продолжит повышать и уровень и качество своей игры.
Модрича смело можно назвать легендой Реала, и, думаю, Лука с легкостью согласится на продление контракта еще на сезон (ну что делать, такое правило у Переса к возрастным игрокам) думаю он доволен тем что происходит в клубе и не смотря на то что контракт всего лишь на год, Модрич точно будет игроком основного состава.
Винисиус становится одним из основных игроков Мадридского Реала и при Анчелотти заметно прибавил, и скорее всего продолжит повышать и уровень и качество своей игры.
Модрича смело можно назвать легендой Реала, и, думаю, Лука с легкостью согласится на продление контракта еще на сезон (ну что делать, такое правило у Переса к возрастным игрокам) думаю он доволен тем что происходит в клубе и не смотря на то что контракт всего лишь на год, Модрич точно будет игроком основного состава.