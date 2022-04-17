«Реал» предложил Модричу контракт до 2023 года, Винисиусу — до 2027-го

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17 апреля 2022, 15:42

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с одними из лидеров команды.

Утверждается, что полузащитнику предложен договор до лета 2023 года, а форварду — до лета 2027 года.

Оба футболиста положительно смотрят на такие сделки и в ближайшее время могут поставить подписи под новыми соглашениями.