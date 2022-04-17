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«Реал» предложил Модричу контракт до 2023 года, Винисиусу — до 2027-го

17 апреля 2022, 15:42

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с одними из лидеров команды.

Утверждается, что полузащитнику Луке Модричу предложен договор до лета 2023 года, а форварду Винисиусу Жуниорудо лета 2027 года.

Оба футболиста положительно смотрят на такие сделки и в ближайшее время могут поставить подписи под новыми соглашениями.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 14:28, ред.
Модричка и так уже как старый пес потрепян, они видать максимум из него вытащить сил хотят. Что касается Винисиуса - он может стать славным продолжателем симуляций Королевичей.
A.S.A
A.S.A
17 апреля в 17:13, ред.
Думаю все стороны слегкостью договорятся.

Винисиус становится одним из основных игроков Мадридского Реала и при Анчелотти заметно прибавил, и скорее всего продолжит повышать и уровень и качество своей игры.

Модрича смело можно назвать легендой Реала, и, думаю, Лука с легкостью согласится на продление контракта еще на сезон (ну что делать, такое правило у Переса к возрастным игрокам) думаю он доволен тем что происходит в клубе и не смотря на то что контракт всего лишь на год, Модрич точно будет игроком основного состава.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
17 апреля в 16:22
Модрич разумный игрок, и, думаю, не жадный, не будет клоунаду с контрактом устраивать, как многие сейчас, в том числе те же Рамос и Лёва.
Bensurr
Bensurr
17 апреля в 16:15
Модрич заслуживает контракт
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 16:11
Других вариантов и не было. Согласись Рамос продлевать на 1 год контракт, тоже был бы в Реале сейчас. Часто гордыня мешает людям быть счастливыми.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 16:02
Ну и пусть продлевают...
beefs
beefs
17 апреля в 16:01
все разумно и правильно...
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 15:53
Я думаю всё правильно ✔️!
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 15:50
Ну это объяснимо.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 15:43
Они их устраивают
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