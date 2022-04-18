Талалаев объяснил причину неудачи Эмери в «Спартаке»

Главный тренер «Ахмата» порассуждал о секрете успеха главного тренера «Вильярреала» и объяснил, почему у него не получилось достичь результата в «Спартаке». Эмери возглавил московскую команду летом 2012-го и проработал с ней меньше полугода.

Мне кажется, нужно говорить не о тактических ходах, а об умении футболистов «Вильярреала» выполнять план Эмери на игру. Ведь и Диего Симеоне великим тактиком назвать сложно, но его «Атлетико» все время в топе, уступая по подбору игроков тем же «Реалу» и «Барселоне». И ведь не скажешь, что Симеоне или Эмери внесли какие-то принципиальные новшества в футбол, как Жозе Моуриньо или Пеп Гвардиола. Чем хорош главный тренер «Вильярреала», так это умением создать коллектив, в котором каждый понимает свой маневр и свою ответственность.

Говорят, что после отъезда из России он стал более жестким, но мне кажется, что дело в коммуникации. В «Спартаке» Эмери не сумел ее наладить и не доносил до игроков посыл выполнять на поле все его указания. В «Вильярреале» от силы два-три игрока тянут на звездный уровень, но в командной игре подопечные Эмери превосходят более мастеровитые и более дорогие команды.