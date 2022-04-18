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Талалаев объяснил причину неудачи Эмери в «Спартаке»

18 апреля 2022, 23:03

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев порассуждал о секрете успеха главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери и объяснил, почему у него не получилось достичь результата в «Спартаке». Эмери возглавил московскую команду летом 2012-го и проработал с ней меньше полугода.

Мне кажется, нужно говорить не о тактических ходах, а об умении футболистов «Вильярреала» выполнять план Эмери на игру. Ведь и Диего Симеоне великим тактиком назвать сложно, но его «Атлетико» все время в топе, уступая по подбору игроков тем же «Реалу» и «Барселоне». И ведь не скажешь, что Симеоне или Эмери внесли какие-то принципиальные новшества в футбол, как Жозе Моуриньо или Пеп Гвардиола. Чем хорош главный тренер «Вильярреала», так это умением создать коллектив, в котором каждый понимает свой маневр и свою ответственность.

Говорят, что после отъезда из России он стал более жестким, но мне кажется, что дело в коммуникации. В «Спартаке» Эмери не сумел ее наладить и не доносил до игроков посыл выполнять на поле все его указания. В «Вильярреале» от силы два-три игрока тянут на звездный уровень, но в командной игре подопечные Эмери превосходят более мастеровитые и более дорогие команды.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 18:38
Согласен. В Европе игроки должны заслужить выходить на поле и поэтому стараются перед тренером, а в России тренер должен заслужить место, чтобы его игроки выбрали и уважали ))
112910415
112910415
19 апреля в 07:02
наших уговаривать надо, заставлять ...
европейским тренерам это дико
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 06:59
Одним словом в спартаке все лодыри но не в этом причина.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 02:41
Талалаев слишком много рассуждает.
zooveterinar
zooveterinar
19 апреля в 00:02
Талалаев все расуждает,да расуждает, а Ахмат выше 10 го места и неподымается в основном!!!
makkie
makkie
18 апреля в 23:34
Всё гораздо проще.
В Европе игроков не надо мотивировать и сопельки за ними подтирать - там всё настроено на футбол и профессиональный рост.
У нас же в РПЛ много сытых котов, которых постоянно надо подгонять. А некоторые, как Дзюба, еще и огрызаться умудряются. Работать в таких условиях сложно.

Эмери сделал сам свою карьеру и продолжает идти к успеху.
Есть шанс замахнуться на ЛЧ, хотя и соперники остались невероятно сильные.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 23:14
Унаи Эмери слишком мягкий и интеллигентный тренер.
drug01
drug01
18 апреля в 23:10
Можно не согласиться!!!!
beefs
beefs
18 апреля в 23:07
Он совершенно прав...
monah-10
monah-10
18 апреля в 23:07
Причины две, Зарема и Дзюбинатор.
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