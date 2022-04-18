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Ширко считает переход Алекса лучшим трансфером «Спартака»

18 апреля 2022, 22:51

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в день столетия клуба назвал лучший трансфер московского клуба.

Сложно ответить, но пусть это будет трансфер Алекса из «Интернасьонала» в «Спартак».

Алекс перешёл в «Спартак» из «Интернасьонала» в феврале 2009 года. За красно-белых хавбек провёл 69 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 27 результативных передач.

Также недавно Ширко сравнил «Спартак» при Доменико Тедеско и Руе Витории.

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Все комментарии
альсато
альсато
19 апреля в 11:51
ну это смотря с кем сравнивать))))
ДСА
ДСА
19 апреля в 09:32
Лучше просто не случилось, а так и это не суперигрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 00:18
А разве Алекс был нападающим??? Он же вроде диспетчера исполнял.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 00:11
Ну и Веллитон
makkie
makkie
18 апреля в 23:35
Эх, сейчас бы в Спартак такого игрока как Алекс!
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 23:00
Я думаю Алекс бы был сейчас лучшим в РПЛ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 22:53
Хороший был игрок!
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 22:53, ред.
Очень может быть.
Но лучшим трасфером Федуна, бесспорно является Салихова ☝️😉 !)
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