Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в день столетия клуба назвал лучший трансфер московского клуба.
Сложно ответить, но пусть это будет трансфер Алекса из «Интернасьонала» в «Спартак».
Алекс перешёл в «Спартак» из «Интернасьонала» в феврале 2009 года. За красно-белых хавбек провёл 69 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 27 результативных передач.
Также недавно Ширко сравнил «Спартак» при Доменико Тедеско и Руе Витории.
Но лучшим трасфером Федуна, бесспорно является Салихова ☝️😉 !)
Но лучшим трасфером Федуна, бесспорно является Салихова ☝️😉 !)