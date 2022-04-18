Ширко считает переход Алекса лучшим трансфером «Спартака»

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18 апреля 2022, 22:51

Бывший нападающий «Спартака» в день столетия клуба назвал лучший трансфер московского клуба.

Сложно ответить, но пусть это будет трансфер Алекса из «Интернасьонала» в «Спартак».

Алекс перешёл в «Спартак» из «Интернасьонала» в феврале 2009 года. За красно-белых хавбек провёл 69 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 27 результативных передач.

Также недавно Ширко сравнил «Спартак» при Доменико Тедеско и Руе Витории.