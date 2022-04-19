Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Жирные, следить за собой можете?» Баженов рассказал, как штрафует Карпин

19 апреля 2022, 09:26

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов рассказал, как Валерий Карпин штрафовал игроков за лишний вес в московском клубе.

При Карпине были дикие штрафы за лишний вес: 100 лишних грамм — 100 долларов. У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику — прям жестко разносит. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?»

Что отвечали? «Георгич, ну 200 грамм всего, чего начинаете?». Нас тогда мерили, взвешивали и сами устанавливали вес, в котором надо было находиться. Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать. Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость — кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил. Мне, к счастью, выставили промежуток в полтора килограмма, поэтому я нормально справлялся с этим. Но иногда, конечно, мучился.

Кто заплатил больше всего штрафов? Веллитон. Что удивительно, по нему никогда не скажешь, что у него лишний вес. Как и у большинства темнокожих футболистов, очень складное тело — прям машина! Но при этом постоянно был перебор. Причем он нормально так болт на это забивал. В месяц от двух до пяти тысяч долларов набегало. Ему уже скидки делали — все равно много платил.

На чём Веллитон набирал? Просто много жрал. Мог сожрать бургер на ночь. Как-то на сборах встал на весы — плюс два. Георгич шутит: «Ну правильно, че там у него в счете было — три бургера, четыре колы?! Конечно, вот два и пришло». А он отвечает: «Коуч, у меня суперпресс» и поднимает футболку. «Да, да, занесешь», — говорит Карпин.

Как с детьми возился. Это мы русские, по своей природе исполнительные, а бразильцы — карнавал. С ними надо работать каждый день, что-то объяснять, причем кнутом, как нас, их не возьмешь. Хотя они тоже разные: вот, например, Алекс и Моцарт — вообще другие по менталитету. Они с юга Бразилии, более европеизированные, настоящие профи. А вот с севера как раз карнавальные ребята.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
19 апреля в 12:24
заливает баженов, хочет повыпендриваться, только карпину до фени, как он его хвалит...
протон
протон
19 апреля в 12:01
Валера пороху понюхал в примере, его надо было слушаться, он то знает как профессионалы за собой следят.
Что ж, каждому свою. Карпин в РПЛ, а баженов во второй лиге в Долгопрудном. Жрите пожалуйста ваши +200г. жира. Бон Аппетит.
Современных поленьев в РПЛ с российским паспортом и не так надобно гонять, чтобы хоть какая самоотдача была. Карпин мужик! В хвост и гриву звездунов гонял, и заставлял реально пахать на поле. Ибо иначе не понимают.

P.S

Впрочем, Валера этим и сейчас продолжает заниматься, за что ему реальная уважуха. Не зря пять добротных лет в Сельте отыграл в свое время вместе с Царем.
Naherger
Naherger
19 апреля в 11:59
Действительно дикие штрафы... 100 баксов за 100 грамм это же целое состояние для футболиста рпл
sir_Alex
sir_Alex
19 апреля в 11:13
Правильно делал Валерон.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 11:05
Баженов к завершению карьеры так готовится? Что за мемуары пошли?
альсато
альсато
19 апреля в 11:04
а вы думали-футбол вам санаторий?..а еще и тест КУПЕРА присутствует!)))))
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 10:37
Валера, наверное, сейчас так и в Ростове лютует! Интересно, штрафные тарифы не поменялись?
makkie
makkie
19 апреля в 10:33
Карпин сам сухой, и других муштровал по сгонке веса.
Сейчас наверное нет таких жёстких рамок у него - да и вряд ли они нужны в современном футболе.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 10:15
Лишь бы на пользу клубу
g6wad6e3utd9
g6wad6e3utd9
19 апреля в 10:14
Валера ещё и лютый диетолог
lotsman
lotsman
19 апреля в 10:13
Правильно Валера делал.))
Cat01
Cat01
19 апреля в 10:06
Надо думать больше о футболе
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 09:53
Баженов какую то пургу несёт в последнее время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 09:36
Деньги куда шли?
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 09:31
Не хило у него каждый грамм стоит.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 09:28
Замучали им)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 