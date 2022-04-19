«Жирные, следить за собой можете?» Баженов рассказал, как штрафует Карпин

Бывший футболист «Спартака» рассказал, как штрафовал игроков за лишний вес в московском клубе.

При Карпине были дикие штрафы за лишний вес: 100 лишних грамм — 100 долларов. У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику — прям жестко разносит. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?»

Что отвечали? «Георгич, ну 200 грамм всего, чего начинаете?». Нас тогда мерили, взвешивали и сами устанавливали вес, в котором надо было находиться. Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать. Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость — кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил. Мне, к счастью, выставили промежуток в полтора килограмма, поэтому я нормально справлялся с этим. Но иногда, конечно, мучился.

Кто заплатил больше всего штрафов? Веллитон. Что удивительно, по нему никогда не скажешь, что у него лишний вес. Как и у большинства темнокожих футболистов, очень складное тело — прям машина! Но при этом постоянно был перебор. Причем он нормально так болт на это забивал. В месяц от двух до пяти тысяч долларов набегало. Ему уже скидки делали — все равно много платил.

На чём Веллитон набирал? Просто много жрал. Мог сожрать бургер на ночь. Как-то на сборах встал на весы — плюс два. Георгич шутит: «Ну правильно, че там у него в счете было — три бургера, четыре колы?! Конечно, вот два и пришло». А он отвечает: «Коуч, у меня суперпресс» и поднимает футболку. «Да, да, занесешь», — говорит Карпин.

Как с детьми возился. Это мы русские, по своей природе исполнительные, а бразильцы — карнавал. С ними надо работать каждый день, что-то объяснять, причем кнутом, как нас, их не возьмешь. Хотя они тоже разные: вот, например, Алекс и Моцарт — вообще другие по менталитету. Они с юга Бразилии, более европеизированные, настоящие профи. А вот с севера как раз карнавальные ребята.