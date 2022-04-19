Ананко: «Не думаю, что „Спартак“ в этом году завоюет Кубок страны»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

Не думаю, что «Спартак» в этом году завоюет Кубок страны. Футбол не прощает малодушия, неправильного отношения к себе. «Спартак» пока недорабатывает для титула. Хотелось бы, чтобы я заблуждался.

В среду против ЦСКА может случиться все что угодно — можно проиграть, можно выиграть. Но даже проиграть можно по-разному. Если ты выходишь на футбольное поле и отдаешь все свои силы без остатка – болельщики это оценят и не будут предъявлять слишком много претензий, просто бывает, что соперник сильнее, фарт на их стороне. Мы же прекрасно понимаем и видим, что команда может играть лучше.

Футболисты, которые выходят на поле – это конечный результат того, что делается в клубе, на тренировках, это показатель всего, что происходит. Со своей стороны я могу только болеть, переживать, надеяться и верить в «Спартак». Хочется пожелать команде выхода из сонного состояния и возвращения на Олимп не просто на бумаге, но и по результатам.