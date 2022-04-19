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Ананко: «Не думаю, что „Спартак“ в этом году завоюет Кубок страны»

19 апреля 2022, 15:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Не думаю, что «Спартак» в этом году завоюет Кубок страны. Футбол не прощает малодушия, неправильного отношения к себе. «Спартак» пока недорабатывает для титула. Хотелось бы, чтобы я заблуждался.

В среду против ЦСКА может случиться все что угодно — можно проиграть, можно выиграть. Но даже проиграть можно по-разному. Если ты выходишь на футбольное поле и отдаешь все свои силы без остатка – болельщики это оценят и не будут предъявлять слишком много претензий, просто бывает, что соперник сильнее, фарт на их стороне. Мы же прекрасно понимаем и видим, что команда может играть лучше.

Футболисты, которые выходят на поле – это конечный результат того, что делается в клубе, на тренировках, это показатель всего, что происходит. Со своей стороны я могу только болеть, переживать, надеяться и верить в «Спартак». Хочется пожелать команде выхода из сонного состояния и возвращения на Олимп не просто на бумаге, но и по результатам.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 18:23
Чтото слишком много стало Спартака!
Alice Tract
Alice Tract ответ ЮЗИК (раскрыть)
19 апреля в 17:08
Называется "единственный в истории России 9-кратный чемпион страны", что не мешает ему быть не зашоренным зомби типа Аршавина или Радимова, а объективным человеком.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 15:57
Надо не о кубке думать а о ФНЛ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 15:16
Горько, но правду говорит.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 15:08
Посмотрим что получится
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 15:04
Называется болельщик Спартака
Carl Lewis
Carl Lewis
19 апреля в 15:04
Этого не будет.
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