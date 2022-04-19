Лаутаро Мартинес и Ришарлисон могли стать игроками «Зенита»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, какие топ-футболисты могли перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

Чаглар Сеюнджю играл в «Алтынорду» — клубе, выпускающем качественных молодых футболистов. Но по различным причинам, в том числе нефутбольным, от этого трансфера пришлось отказаться. Из того периода, до 2017-го, в «Зенит» мог перейти парагвайский хавбек Мигель Альмирон. По нему велась большая работа, но почему-то он не перешел. Хакима Зиеша мы рассматривали на позицию «десятки», тогда он был в «Твенте». Целую группу футболистов я вживую рассмотрел на молодежном чемпионате Южной Америки-2017 в Эквадоре: Ришарлисона (сейчас — «Эвертон»), Дугласа Луиза («Астон Вилла»), Кайо Энрике («Монако»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Матиаса Винью («Рома»), Хуана Фойта («Вильярреал»), Матиаса Сарачо («Атлетико Минейро»), и Гильерме Арана («Атлетико Минейро»).