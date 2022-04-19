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Лаутаро Мартинес и Ришарлисон могли стать игроками «Зенита»

19 апреля 2022, 20:46

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, какие топ-футболисты могли перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

Чаглар Сеюнджю играл в «Алтынорду» — клубе, выпускающем качественных молодых футболистов. Но по различным причинам, в том числе нефутбольным, от этого трансфера пришлось отказаться. Из того периода, до 2017-го, в «Зенит» мог перейти парагвайский хавбек Мигель Альмирон. По нему велась большая работа, но почему-то он не перешел. Хакима Зиеша мы рассматривали на позицию «десятки», тогда он был в «Твенте». Целую группу футболистов я вживую рассмотрел на молодежном чемпионате Южной Америки-2017 в Эквадоре: Ришарлисона (сейчас — «Эвертон»), Дугласа Луиза («Астон Вилла»), Кайо Энрике («Монако»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Матиаса Винью («Рома»), Хуана Фойта («Вильярреал»), Матиаса Сарачо («Атлетико Минейро»), и Гильерме Арана («Атлетико Минейро»).

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 03:13
Раз не стали, значит не могли.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 01:16
Бабла у Зенита на этих игроков не хватило.
протон
протон
20 апреля в 01:06
Как радуют эти истории от скаутов и агентов - да я молодого Мбаппе предлагал и его не взяли!!!
И при этом умалчивают, что предлагал он еще 500 игроков, но из них выстрелили 5-6. И именно про этих 5-6 игроков он будет потом надоедливо всем рассказывать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 апреля в 21:58, ред.
Весь прикол ещё и в том, что последнее слово в трансферах далеко не за скаутами, а за теми, кто достаёт портмоне и смыслит в окупаемости фин. вложений.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 апреля в 21:43
Может и могли.
Gahi
Gahi
19 апреля в 21:41
В данной ситуации можно много рассуждать о том кто мог бы из футболистов оказаться в команде "Зенит", а так же и в других командах РПЛ. Работа скаута и тем более главного таких как Константин Шипулин заключается в том, чтобы находить и следить за перспективными футболистами на всех континентах, но ещё умение убедить руководства клуба данного футболиста подписать. Для того чтобы оценить работу скаутов, нужно сравнить с тем, каких игроков они подписали и кто из них стал полезным для команды, принеся ей большую пользу своей игрой. А так же с теми футболистами с кем пришлось расстаться по объективным причинам неудовлетворительной игры в команде.
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 21:34
А ещё Рон и Месси)))
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 21:27
Могли, но не повелись на деньги Газпрома а выбрали футбол и успешную карьеру. Правильные приоритеты.
BDA81
BDA81
19 апреля в 21:23
Вот смешно читать такую бредятину, то ЦСКА кого мог купить,то Спам, то Зенит ))) Я как посмотрю у нас в РПЛ могли все звёзды Мира играть ))) Вопрос?! А чего не покупали то)))))))))) Просто скажите прямо! Во первых ни кого не вели,во вторых не умеете работать с молодыми игроками )) В третьих привыкли только бабло пелить,да себя любимых пеарить.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 апреля в 21:11
В нынешней ситуации теперь можно говорить что кто только не мог оказаться в Зените
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 21:01
В самом тексте новости ни слова о том, что они могли перейти в "Зенит". То, что скаут их просмотрел, это еще ни о чем не говорит, скауты просматривают тысячи игроков.
memphis
memphis
19 апреля в 20:49
А в итоге деньги ушли на костюм Дэдпула и смазку
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