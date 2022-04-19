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Булыкин: «Факторы своего поля и столетия преимущества не дадут»

19 апреля 2022, 19:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Думаю, в этом матче нет явного фаворита. Кубковые матчи всегда отличаются особым характером. Даже тот факт, что ЦСКА принимает «Спартак» у себя дома, не дает команде особого преимущества. Шансы на победу 50 на 50. Обе команды захотят победить, ведь все будет решаться в этой игре.

Да, у «Спартака» есть стимул из-за того, что они накануне отпраздновали 100-летие, но он не такой большой, чтобы дать команде весомое преимущество. Фактор своего поля, фактор столетия, фактор дерби никому преимущества не даст.

Ранее по данному вопросу высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
19 апреля в 22:23
победят судьи как всегда испортят матч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 21:26
Победить может любой!
drug01
drug01
19 апреля в 19:55
Игра покажет
Gahi
Gahi
19 апреля в 19:41
Будем надеяться что этот матч получиться интересным и результативным. Удачи
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