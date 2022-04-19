Булыкин: «Факторы своего поля и столетия преимущества не дадут»

Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Думаю, в этом матче нет явного фаворита. Кубковые матчи всегда отличаются особым характером. Даже тот факт, что ЦСКА принимает «Спартак» у себя дома, не дает команде особого преимущества. Шансы на победу 50 на 50. Обе команды захотят победить, ведь все будет решаться в этой игре.

Да, у «Спартака» есть стимул из-за того, что они накануне отпраздновали 100-летие, но он не такой большой, чтобы дать команде весомое преимущество. Фактор своего поля, фактор столетия, фактор дерби никому преимущества не даст.