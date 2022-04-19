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Сёмин: «Я жду бескомпромиссной игры, с большим количеством единоборств»

19 апреля 2022, 19:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч 1/4 Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

И для «Спартака», и для ЦСКА завтрашний матч — один из главных матчей в сезоне. Обе команды уже выпали из борьбы за чемпионство, и у них остался только Кубок. Они должны приложить усилия, чтоб этот сезон оказался для них более-менее удачным. Я жду бескомпромиссной игры, с большим количеством единоборств.

Учитывая, что в год столетия «Спартак» не очень идет в чемпионате, у них завтра будет дополнительная мотивация. Самое главное, чтоб она сыграла положительную роль. Не всегда такие стрессовые ситуации помогают.

Ранее по вопросу дал комментарий экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич.

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Все комментарии
ABir
ABir
19 апреля в 22:33
Сёмин знает толк в кубковых матчах между принципиальными соперниками
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 20:22
Ждем с нетерпением.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 20:10
Матч должен быть упорным кубковым.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 20:09
Я не за кого болеть не буду, но хочу голевой феерии, кучу голевых моментов, битвы, возможно скандала, но без жертв, так сказать для антуража.
Порадуйте нас шоу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 20:01
Очень много внимания этому матчу, обычный кубковый матч.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 19:58
Жду победы от ЦСКА и самое главное чтобы у всех матч прошёл без травм. Удачи.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 19:58
По другому и не будет
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