Сёмин: «Я жду бескомпромиссной игры, с большим количеством единоборств»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 1/4 Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

И для «Спартака», и для ЦСКА завтрашний матч — один из главных матчей в сезоне. Обе команды уже выпали из борьбы за чемпионство, и у них остался только Кубок. Они должны приложить усилия, чтоб этот сезон оказался для них более-менее удачным. Я жду бескомпромиссной игры, с большим количеством единоборств.

Учитывая, что в год столетия «Спартак» не очень идет в чемпионате, у них завтра будет дополнительная мотивация. Самое главное, чтоб она сыграла положительную роль. Не всегда такие стрессовые ситуации помогают.