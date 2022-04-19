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Колосков: «Завтра будет высокий, европейский уровень футбола»

19 апреля 2022, 19:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Ожиданий перед матчем ЦСКА — «Спартак» у меня нет никаких. ЦСКА нужно побеждать, потому что они сейчас немного подсели. И «Спартаку» тоже нужна победа, потому что в чемпионате им уже ничего не светит. По составу команды равные, обе играют неровно. Но, думаю, завтра будет высокий, европейский уровень футбола. Много будет зависеть от того, как подготовятся команды. Вопросы психологии тоже сыграют роль. Но дерби есть дерби, на такие матчи никого настраивать не надо. Несмотря на то, что в последние годы команды выглядят не так, как раньше, дерби ЦСКА — «Спартак» не потеряло свою значимость. Разные ведь времена бывают. Противостояние ЦСКА и «Спартака» — это история. Тут никуда не денешься.

Экс-игрок сборной России Юрий Никифоров выразил мнение, что «Спартак» «будет биться» за Кубок России.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
20 апреля в 02:20
при чём тут европа, про это направленте можно забыть
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 21:10, ред.
Где Колосков в России видел высокий уровень европейского футбола? Во сне что-ли? Обычное и тупое бей-беги будет, скорее всего, гарантировано.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 20:54
Особенно от команды с десятого места.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 20:24
Думаю что будет всё, и жк и кк и удаления с пенкой!
monah-10
monah-10
19 апреля в 19:27
Белены объелся, нам до европейского класса как до Марса, скорее раньше Марс заселим, чем наших в футбол играть научим.
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 19:23
Будет борьба.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 апреля в 19:22
Колосков отжигает! Одним, значит, ничего уже не светит; другие вообще просели, однако уровень игры будет ЕВРОПЕЙСКИЙ!
Roman73
Roman73
19 апреля в 19:21
Колоскоу : Завтра будет...импортозамещение !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 апреля в 19:19, ред.
с каких пор матч середняка и команды под предводительством Березуцкого является матчем европейского уровня?? совсем уже понятия об уровне футбола деградировали у этих экспертов. Нам до европейского футбола, как спартаку до трофея в юбилейный год
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 19:19
А может уже и азиатский уровень, как знать, как знать...
lotsman
lotsman
19 апреля в 19:12
Да. Жарко будет.
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