Колосков: «Завтра будет высокий, европейский уровень футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Ожиданий перед матчем ЦСКА — «Спартак» у меня нет никаких. ЦСКА нужно побеждать, потому что они сейчас немного подсели. И «Спартаку» тоже нужна победа, потому что в чемпионате им уже ничего не светит. По составу команды равные, обе играют неровно. Но, думаю, завтра будет высокий, европейский уровень футбола. Много будет зависеть от того, как подготовятся команды. Вопросы психологии тоже сыграют роль. Но дерби есть дерби, на такие матчи никого настраивать не надо. Несмотря на то, что в последние годы команды выглядят не так, как раньше, дерби ЦСКА — «Спартак» не потеряло свою значимость. Разные ведь времена бывают. Противостояние ЦСКА и «Спартака» — это история. Тут никуда не денешься.