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Черевченко: «Моратория на вылет не должно быть»

19 апреля 2022, 20:09

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу ряда возможных изменений в отечественном футболе.

Смотрю на расширение лиги положительно, до 18 команд нужно расширить, но должен присутствовать спортивный принцип. 15-16-я команды РПЛ пусть играют с 3-4-м местом ФНЛ. Самое главное, чтобы были финансовые гарантии, чтобы футболисты не сидели по 3-4 месяца без зарплаты. Можно сделать как в Бельгии, разделить лигу на две подгруппы, половина играет за чемпионство, вторая старается не вылететь. Сейчас все может произойти. Моратория на вылет не должно быть, если бы сейчас тренировал «Химки», мое мнение не изменилось бы.

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Все комментарии
1 984
1 984
20 апреля в 03:12
Ротация должна быть обязательно.
протон
протон
20 апреля в 00:52
Хотел сказать, что мы сможем увидеть больше дерби ЦСКА - Спартак и увидеть несколько матчей в Питере в исполнении нашего красного-белого чуда, но после вспомнил, что борьба нашей народной команды будет с Тулами и Тамбовами
ABir
ABir
19 апреля в 22:38
Это нужно, чтобы сохранить интригу и борьбу до конца чемпионата на всех этажах турнирной таблицы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 22:28
Полностью с ним согласен!
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 20:10
Правильно думает.
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