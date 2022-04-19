Черевченко: «Моратория на вылет не должно быть»

Бывший главный тренер «Химок» высказался по поводу ряда возможных изменений в отечественном футболе.

Смотрю на расширение лиги положительно, до 18 команд нужно расширить, но должен присутствовать спортивный принцип. 15-16-я команды РПЛ пусть играют с 3-4-м местом ФНЛ . Самое главное, чтобы были финансовые гарантии, чтобы футболисты не сидели по 3-4 месяца без зарплаты. Можно сделать как в Бельгии, разделить лигу на две подгруппы, половина играет за чемпионство, вторая старается не вылететь. Сейчас все может произойти. Моратория на вылет не должно быть, если бы сейчас тренировал «Химки», мое мнение не изменилось бы.