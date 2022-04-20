Аленичев и Сычёв проведут жеребьёвку полуфинала Кубка России

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20 апреля 2022, 10:46

В четверг, 21 апреля, в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» пройдет жеребьевка 1/2 финала Кубка России. Начало прямой трансляции – в 20:55 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие экс-футболисты сборной России и .

В полуфинале сыграет «Динамо», обыгравшее калининградскую «Балтику» и победители матчей: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань), «Алания» (Владикавказ) – «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва). Встречи 1/2 финала Кубка Росии пройдут 11 – 12 мая.

Пары команд определит жеребьевка, которая будет состоять из двух раундов. Сначала команды разобьют на две корзины. Затем из каждой корзины поочередно достанут по одному шару для формирования пар.

Хозяева полей будут определены с учетом матчей, сыгранных дома и на выезде начиная с 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд» состоится дополнительная жеребьевка.