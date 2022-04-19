Лещенко: «Обескуражила игра „Динамо“»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победном матче москвичей против «Балтики» в Кубке России.

Обескуражила игра «Динамо». Команда выглядела очень слабо, проигрывали единоборства. Не помню такого брака в исполнении ребят, как будто играли с европейской командой. Приятно выигрывать по делу, но сегодня сомнительная победа. Если бы не Лещук, ничего бы не было. Сегодня не было видно исполнительского мастерства, у Захаряна и Тюкавина ничего не получалось. Перспективы на золотой дубль есть, но с такой игрой ничего не светит.