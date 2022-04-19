Лещенко: «Обескуражила игра „Динамо“»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победном матче москвичей против «Балтики» в Кубке России.
Обескуражила игра «Динамо». Команда выглядела очень слабо, проигрывали единоборства. Не помню такого брака в исполнении ребят, как будто играли с европейской командой. Приятно выигрывать по делу, но сегодня сомнительная победа. Если бы не Лещук, ничего бы не было. Сегодня не было видно исполнительского мастерства, у Захаряна и Тюкавина ничего не получалось. Перспективы на золотой дубль есть, но с такой игрой ничего не светит.
Столько брака в передачах я ещё не видел, носятся отбирают мяч и сразу пасуют сопернику.
Столько брака в передачах я ещё не видел, носятся отбирают мяч и сразу пасуют сопернику.
В чемпе золото у Зенита, а в Кубке надо пройти победителя матча ЦСКА- Спартак, а в финале опять Зенит!!!)
Хотя в Кубке помечтать можно, если например Зенит выставит глубокий резерв. В общем насчёт золотого дубля жжжёт наш Лев!!!)))
В чемпе золото у Зенита, а в Кубке надо пройти победителя матча ЦСКА- Спартак, а в финале опять Зенит!!!)
Хотя в Кубке помечтать можно, если например Зенит выставит глубокий резерв. В общем насчёт золотого дубля жжжёт наш Лев!!!)))
Песню на юмор!) аха ха ха))))
Песню на юмор!) аха ха ха))))
Так сказал Лев Лещенко в конце интервью. )))
Так сказал Лев Лещенко в конце интервью. )))