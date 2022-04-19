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Лещенко: «Обескуражила игра „Динамо“»

19 апреля 2022, 23:25
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победном матче москвичей против «Балтики» в Кубке России.

Обескуражила игра «Динамо». Команда выглядела очень слабо, проигрывали единоборства. Не помню такого брака в исполнении ребят, как будто играли с европейской командой. Приятно выигрывать по делу, но сегодня сомнительная победа. Если бы не Лещук, ничего бы не было. Сегодня не было видно исполнительского мастерства, у Захаряна и Тюкавина ничего не получалось. Перспективы на золотой дубль есть, но с такой игрой ничего не светит.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:41
Действительно - Калининград же не Европа, а где-то на границе Монголии и Китая...
Alex7800
Alex7800
20 апреля в 13:13
Согласен, что не пас то сопернику.
Столько брака в передачах я ещё не видел, носятся отбирают мяч и сразу пасуют сопернику.
Mangur
Mangur
20 апреля в 12:21
Соглашусь с Валерианычем
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
20 апреля в 10:50, ред.
Гоняй по полю?! Так они потому и ползают по полю, что он их загонял! Ведь он же ничего больше не умеет.....
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
20 апреля в 10:45
Нет, это- элементарная деменция. Она пройдёт....
alexamit
alexamit
20 апреля в 10:43
Играли плохо.Просто чудовищно плохо!Пешеходы без игровой мысли в голове.Физическая подготовка ужасная.Нельзя пешком играть в футбол!Это только в шашки можно играть не двигаясь!Вы хотя бы берите пример с любой из команд Европы-там же ни секунды игроки не стоят на месте и не перепихивают мяч поперёк поля. Шварц!Гоняй игроков до полного изнеможения на тренировках.И молитесь за вчерашнее на Лещука. Если бы не он,была бы ещё одна сенсация от Динамо со знаком минус.Так в футбол не играют!
cska1948
cska1948
20 апреля в 10:11
Типичная недооценка соперника. Это болезнь лидеров российского футбола. Зенит проигрывает тульскому Арсеналу, играет вничью с Уфой(1:1), с Уралом(0:0), Ростовом(2:2), с КС(1:1). ЦСКА теряет очки с Уралом, Уфой, Химками. Уверен, что в полуфинале мы увидим совсем другое ДМ, нежели то, что видели вчера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 07:52
У Химок и Динамо одинаковые шансы на золотой дубль....
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 07:17
Раслабилися,или непривыкли к такому графику,а точнее слабоваты!!! Играли как в англии два ,через три дня ,так и Зенит посыпался на фик!!!
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 07:14
Главное - результат, да и победа по пенальти добавляет эмоций.
bakcw2d4xnsw
bakcw2d4xnsw
20 апреля в 05:55
Для Балтики сойдет.
Vladimir808
Vladimir808
20 апреля в 05:53
Юморит Валерьяныч классно!!!)
В чемпе золото у Зенита, а в Кубке надо пройти победителя матча ЦСКА- Спартак, а в финале опять Зенит!!!)
Хотя в Кубке помечтать можно, если например Зенит выставит глубокий резерв. В общем насчёт золотого дубля жжжёт наш Лев!!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 05:50
Экономили силы на матч с нами.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
20 апреля в 05:45
Мэтру 80 лет!!! Может он жанр меняет!)))
Песню на юмор!) аха ха ха))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
20 апреля в 05:39
Но с такой игрой ничего не светит.
Так сказал Лев Лещенко в конце интервью. )))
112910415
112910415
20 апреля в 04:23
плохо смотрится такая игра
протон
протон
20 апреля в 01:00
Динамо играет сейчас на морально волевых и на фарте. Хватит ли этого на остаток сезона, будем смотреть.
minai
minai
19 апреля в 23:50
И эти хотят дёргаться за 1-е место ?
Capral
Capral
19 апреля в 23:42, ред.
Я не верю своим глазам!!! И это говорит человек, который совсем недавно называл Шварца гениальным тренером, а Грулева игроком европейского класса?! Валерьяныч, шо Вы такое говорите??? Не делайте мне нервы!!!
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 23:35, ред.
Какой золотой дубль? Будьте скромнее Лев Валерьянович, в призёрах бы с такой игрой остаться.
shlomo
shlomo
19 апреля в 23:26
Балтика молодцы!
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