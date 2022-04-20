Порноактриса Беркова заявила о желании провести бой с Дзюбой

Российская порноактриса и боец поп- ММА Елена Беркова заявила, что не против провести бой с нападающим «Зенита» .

С удовольствием провела бы тренировку с Артёмом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА . А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.