Порноактриса Беркова заявила о желании провести бой с Дзюбой

Российская порноактриса и боец поп-ММА Елена Беркова заявила, что не против провести бой с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
С удовольствием провела бы тренировку с Артёмом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.
Побеждает тот, кто позже финиширует ;) Призовой фонд могли бы организовать зрители, донатами. Ну или сами участники , скинувшись по ляму, победитель забирает банк.
Чё -то меня понесло...
Побеждает тот, кто позже финиширует ;) Призовой фонд могли бы организовать зрители, донатами. Ну или сами участники , скинувшись по ляму, победитель забирает банк.
Чё -то меня понесло...