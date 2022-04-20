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Порноактриса Беркова заявила о желании провести бой с Дзюбой

20 апреля 2022, 09:18

Российская порноактриса и боец поп-ММА Елена Беркова заявила, что не против провести бой с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

С удовольствием провела бы тренировку с Артёмом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.

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Все комментарии
holms918
holms918 ответ David Young (раскрыть)
21 апреля в 10:14
Спасибо! Всё понятно. Телефон указан.
antant1
antant1 ответ mihaluch (раскрыть)
20 апреля в 21:45
Он допинг контроль не пройдет)
морозз
морозз
20 апреля в 18:27
Две российские порнозвезды всегда договорятся, о чём…только они знают!
протон
протон
20 апреля в 15:53
Берковой гол забить куда проще будет даже чем разным Сан-Марино. Хотя Дзюба больше по автоголам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 14:03, ред.
Всё новое - забытое старое...

06.11.2004
Костя Дзю - Шармба

20.04.2022
Артём Дзю - Швабра
Alexnvr
Alexnvr ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 13:47
Надо тотализатор установить)))))) Где там бетсити и прочие лиги ставок)))))
Сп62
Сп62
20 апреля в 13:01
Артём перчатку не поднимет. Испугается.
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 апреля в 13:00
А что, были случаи?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 12:38
Честно говоря, стыдно было читать комментарии тут, как будто Дзюба на любую юбку кидается, причем настолько потасканную.

А между тем, Дзюба однолюб, и Орзул и Азмуну не изменит ни за что.
112910415
112910415
20 апреля в 11:57
боец регулярно тренируется
3ton
3ton
20 апреля в 11:43, ред.
Место вроведения чья кровать ?
Maximus_01
Maximus_01
20 апреля в 11:41
кто кого за74т называется
8akrdv2tdd88
8akrdv2tdd88
20 апреля в 11:10
Кто кого заборет, тот того и порет
ЧиП
ЧиП
20 апреля в 11:04
Кто кого завалит! 😁
minai
minai
20 апреля в 10:56
Я пока прочитал комменты, уже и забыл, что хотел написАть на этой ветке.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 10:40
Интересно будет посмотреть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 апреля в 10:35
...Не, ну в "кулачном" бою Дзюба точно выиграет у Берковой ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 10:33
Дзюба боец "широкого" профиля. Он не только ММА занимался, но и ещё кое чем. Оба "достойные" соперники.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 10:32
Вот смеху-то будет ,если Дзюба согласится !!! ))) Пусть Дзюба перед встречей руки помоет .))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
20 апреля в 10:29
Ага ,знаем таких ! Один сойдёт ,а двое других запрыгнут ! )))))
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 10:28
.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 10:19
Как вариант - бой с учётом скандальной известности. Посадить друг против друга (вживую или через вэбку) и предложить "поскандалить".
Побеждает тот, кто позже финиширует ;) Призовой фонд могли бы организовать зрители, донатами. Ну или сами участники , скинувшись по ляму, победитель забирает банк.
Чё -то меня понесло...
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 10:17
О , постельные войска хотят узнать кто круче !?
Думаю Кулаков👊 Дзюбашка победит !)
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 10:17
Alexnvr
Alexnvr
20 апреля в 10:16
Я бы посмотрел на этот бой))))) Я думаю что оба "бойца" полностью бы раскрыли свои скрытые таланты))))))) Зюба показывал свои способности, да и Беркова тоже. Думаю будет захватывающее зрелище категории 18+)))))
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 10:03
А Зеленского слабо на бой вызвать.
Cat01
Cat01
20 апреля в 09:59
Надо будет посмотреть
David Young
David Young ответ holms918 (раскрыть)
20 апреля в 09:52
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sv_1969
sv_1969
20 апреля в 09:50
Вот это футбольные новости((((
Александр Апалько
Александр Апалько
20 апреля в 09:49
Интересно, о каком бое она говорит? Наверно, с приставкой 18+
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