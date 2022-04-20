«Поражение будет стоить сезона». Гладилин о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.
Дерби должно быть напряженным и равным. Шансы на победу 50 на 50. Мотивация у команд будет максимальная, ведь ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на успешный результат в чемпионате. Все ставки команды будут делать на Кубок. В этом турнире будет максимальная самоотдача.
Все, кто есть в строю, будут участвовать в матче. Поражение будет стоить сезона. Для ЦСКА третье место в РПЛ можно не считать провалом, а для «Спартака» вылет из Кубка и 7-10 место в РПЛ — провал. Не надо забывать, что «Спартак» в этом году празднует юбилей. Так что все приложат усилия.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля, начало — в 19:30 мск.
Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».
Остается верить и болеть 🤷♂️
Остается верить и болеть 🤷♂️