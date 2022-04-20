«Поражение будет стоить сезона». Гладилин о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Дерби должно быть напряженным и равным. Шансы на победу 50 на 50. Мотивация у команд будет максимальная, ведь ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на успешный результат в чемпионате. Все ставки команды будут делать на Кубок. В этом турнире будет максимальная самоотдача.