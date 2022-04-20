Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

«Поражение будет стоить сезона». Гладилин о матче ЦСКА — «Спартак»

20 апреля 2022, 08:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Дерби должно быть напряженным и равным. Шансы на победу 50 на 50. Мотивация у команд будет максимальная, ведь ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на успешный результат в чемпионате. Все ставки команды будут делать на Кубок. В этом турнире будет максимальная самоотдача.

Все, кто есть в строю, будут участвовать в матче. Поражение будет стоить сезона. Для ЦСКА третье место в РПЛ можно не считать провалом, а для «Спартака» вылет из Кубка и 7-10 место в РПЛ — провал. Не надо забывать, что «Спартак» в этом году празднует юбилей. Так что все приложат усилия.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля, начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 апреля в 11:48
Ну да, я такой...)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 11:25
А так сезон просто на загляденья.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
20 апреля в 10:34
Ты ,конечно ,оптимист ,но не до такой же степени . )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 09:44
Странная логика у спартачей, сезон для них заканчивается честно признаемся позорно а гладилин говорит о какой то потере сезона.
beefs
beefs
20 апреля в 09:12
да вы сезон уже пропраздновали...
ЧиП
ЧиП
20 апреля в 09:01
Амбиций особо питать не приходиться. Последняя игра убила все надежды. У Ванолли игру поставить не получается так же как и объединить коллектив
Остается верить и болеть 🤷‍♂️
lotsman
lotsman
20 апреля в 08:52
Спартаку желательно выиграть, чтобы взбодрить и себя и болельщиков.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 08:49
А почему Гладилин решил, что спартак займёт 7-10 место? Вполне вероятно 11-14...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 08:49
Удачи Армейцам в этом матче!
Gahi
Gahi
20 апреля в 08:44
Интересный кубковый матч нас ожидает между ЦСКА и Спартаком. Каждая из команд будет биться за этот трофей, чтобы подсластить настроение своих болельщиков за этот сезон.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 08:33
Есть большие сомнения, что смогут взять Кубок.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 08:20
Думаю сезон и так провален
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 