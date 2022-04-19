Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал лидером чемпионата

19 апреля 2022, 23:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 30-го тура Английской Премьер-лиги (4:0).

Голами отметились: Луис Диас на 5-й минуте, Мохамед Салах на 22-й и 85-й, а также Садио Мане на 68-й.

В матче первого круга мерсисайдцы праздновали победу со счетом 5:0.

После матча «Ливерпуль» вырвался на первое место в лиге (76 очков, на два пункта выше «Манчестер Сити»), МЮ идёт на 6-й строчке (54 очка).

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool ответ azkan (раскрыть)
21 апреля в 15:01
а как была игра Челси с Арсеналом? классная? поле, говорят не в порядке
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
21 апреля в 15:00
видно ты начал смотреть АПЛ пару сезонов назад.
А то, что я пишу - это не глупости, это святая истина. И каждый фанат со стажем это подтвердит. Посмотри хотя бы последний сезон САФа, и посчитай сколько голов Ван Перси забил с оффсайда )))

И в следующий раз аргументируй без оскорблений. Удачи тебе и твоему клубу с новым тренером ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ avici_liverpool (раскрыть)
21 апреля в 09:37
Глупости пишешь. МЮ брал Лигу Чемпионов, доходил до финалов ЛЧ. Если б они были кабинетными чемпионами, то на международной арене не добивались бы таких результатов. И вообще, в Англии с этим всё относительно чисто. Никогда не видел в Англии такого судейского произвола как в Италии например. Глупости писать конечно можешь и дальше, но если б ты смотрел футбол иногда, то знал что к чему.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
21 апреля в 05:52
недавно, когда САФ перестал тренировать и забегать к судьям в сауну
avici_liverpool
avici_liverpool ответ vedevas_93 (раскрыть)
21 апреля в 05:51
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    20 апреля в 11:07
    Приятно видеть мучения некогда великого клуба, должно же когда задуматься руководство над своей политикой в отношении команды. Нечего всяких проходимцев типа Рангника приглашать.
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 апреля в 11:02
    Разгром полнейший.
    vedevas_93
    vedevas_93 ответ avici_liverpool (раскрыть)
    20 апреля в 10:23
    поразительно насколько мгновенно растет самооценка и эго болельщиков ливерпуля всего за несколько успешно проведенных сезонов, но я бы вам напомнил показатели за последние 20 лет:

    манчестер выигрывал чемпионат англии: 13 раз
    ливерпуль: 1

    вот и вся разница))
    санек002
    санек002
    20 апреля в 09:33
    ливер молодца!а юнайтед как и мы в ауте
    Бот зануда
    Бот зануда
    20 апреля в 09:20


    В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ avici_liverpool (раскрыть)
    20 апреля в 09:19
    И давно вы такие важные стали? Ливер всегда был позади МЮ и будет.
    Elliada
    Elliada
    20 апреля в 08:07
    Чудо будет, если МЮ попадет в ЛЕ. Самые высокооплачиваемые игроки АПЛ ничего не могут на поле показать. Когда в соперниках не Норвич, на победу не стоит рассчитывать
    azkan
    azkan
    20 апреля в 07:49
    Позорная игра была от МЮ. Плохо играют, но не думал, что настолько.
    В начале второго тайма выключил, спать лучше.
    DXTK
    DXTK
    20 апреля в 07:46
    Да бросте вы, сегодня МЮ сыграл хорошо, чем в прошлый раз.......тогда было 5-0, сегодня 4-0......видите прогресс налицо, через пару сезонов с Ливерпулем будет и ничья......
    monah-10
    monah-10
    20 апреля в 07:29, ред.
    Поиздевались, что сказать. Ливерпуль чемпион. Как тузик грелку, и что самое обидное для МЮ, опять мы не увидели Ливерпуль играющий в полную силу.
    Кто там следующей на вынос тела, Вильярреал, Тоттенхэм...
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 апреля в 07:17
    МЮ нынче неконкурентоспособен.
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    20 апреля в 07:14
      sv_1969
      sv_1969
      20 апреля в 07:11
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        20 апреля в 06:56
        Рангник все рекорды бьёт.
        barcamilan
        barcamilan
        20 апреля в 06:51
          j9yqzgu4ucm4
          j9yqzgu4ucm4 ответ Dan_Madrid (раскрыть)
          20 апреля в 06:35
          Ну за Маура я не согласен оставить его надо было и был бы результат
          vedevas_93
          vedevas_93
          20 апреля в 06:26
          наверно в проигрыше снова роналду виноват, как любят писать многие когда команда проигрывает в его присутствии под предлогом, что команда играет на него и из за этого проигрывает

          вот его не было, можно не играть на него и показывать командный результат, но нет, 4:0
          амурец
          амурец
          20 апреля в 06:01
          да уж, МЮ сейчас не соперник Ливеру
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          20 апреля в 05:55
          У Клоппа и Ко хорошие шансы
          Василий 50
          Василий 50
          20 апреля в 05:50
          Просто прибили МЮ.
          112910415
          112910415
          20 апреля в 04:28
          яркие результаты у Ральфа Рангника !
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin
          20 апреля в 04:20
          После 5-0 уволили Сульшера. А этого ноунейма для АПЛ оставят сейчас?
          Муслим90
          Муслим90
          20 апреля в 03:48, ред.
          Отличная игра. Можно даже сказать победа на классе. Такого слабого МЮ я чет давно не помню. Разгромили не напрягаясь. Теперь с детства за Брайтон)
          STVA 1
          STVA 1
          20 апреля в 03:33
          Над ругались над МЮ
          k9fq222t3x5s
          k9fq222t3x5s
          20 апреля в 03:31
          Черкизовский околофутбольный фриц успешно продолжает свою подрывную работу
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           