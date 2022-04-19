«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал лидером чемпионата

«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 30-го тура Английской Премьер-лиги (4:0).
Голами отметились: Луис Диас на 5-й минуте, Мохамед Салах на 22-й и 85-й, а также Садио Мане на 68-й.
В матче первого круга мерсисайдцы праздновали победу со счетом 5:0.
После матча «Ливерпуль» вырвался на первое место в лиге (76 очков, на два пункта выше «Манчестер Сити»), МЮ идёт на 6-й строчке (54 очка).
Такая ущербная игра МЮ - результат многолетней «работы» семейки идиотов, управляющих клубом.
Почему нельзя было вообще не ехать на этот матч, я не понимаю? Получили бы технарь 3:0, ну штраф там какой-то, хотя команда всё равно на выезд больше тратит. Сидели бы дома отдыхали, сэр Маркус может пропихнул бы какую-нибудь инициативу в парламенте, Магуайр бы газон у дома постриг, отец-основатель Рангник написал бы какую-нибудь умную книжку о теории футбола, в общем все были бы заняты полезным делом. Хоть убейте, не понимаю, почему до этого никто не додумался.
Следовательно, общий результат по итогам двух матчей в этом сезоне – 9:0 в пользу мерсисайдцев.
А по итогам трёх последних матчей 13:2.
Что мертво, умереть не может.
Такая ущербная игра МЮ - результат многолетней «работы» семейки идиотов, управляющих клубом.
Почему нельзя было вообще не ехать на этот матч, я не понимаю? Получили бы технарь 3:0, ну штраф там какой-то, хотя команда всё равно на выезд больше тратит. Сидели бы дома отдыхали, сэр Маркус может пропихнул бы какую-нибудь инициативу в парламенте, Магуайр бы газон у дома постриг, отец-основатель Рангник написал бы какую-нибудь умную книжку о теории футбола, в общем все были бы заняты полезным делом. Хоть убейте, не понимаю, почему до этого никто не додумался.
Следовательно, общий результат по итогам двух матчей в этом сезоне – 9:0 в пользу мерсисайдцев.
А по итогам трёх последних матчей 13:2.
Что мертво, умереть не может.