«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал лидером чемпионата

1650401737

19 апреля 2022, 23:55

«Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 30-го тура Английской Премьер-лиги (4:0).

Голами отметились: Луис Диас на 5-й минуте, Мохамед Салах на 22-й и 85-й, а также Садио Мане на 68-й.

В матче первого круга мерсисайдцы праздновали победу со счетом 5:0.