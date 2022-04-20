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Червиченко: «„Рубин“ просто подустал, потому что обескровлен»

20 апреля 2022, 19:24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после вылета «Рубина» из Кубка России.

Мне кажется, «Рубин» просто подустал, потому что обескровлен. «Енисею» нечего терять: любое продвижение дальше — только в плюс. На них ничего не давит, они на хорошем настроении выносят всех. Я считаю, что Кубок России и интересен своей непредсказуемостью.

Объяснять поражение от «Енисея» отъездом легионеров — смешно? Я бы на вашем месте не смеялся. Ты наигрываешь один состав, рассчитываешь на них, а потом приходят совсем другие. Причём выпадают ключевые игроки — тут не до смеха. Кто-то может перестроиться и кого-то заменить, а у кого-то не получается. Не думаю, что надо делать какие-то поспешные выводы.

Сегодня у Слуцкого не получается, а в следующем году, вполне возможно, он будет бороться за самые высокие места. Слуцкий — хороший тренер. Хороших тренеров сейчас не так много.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 20:21
Рубин ещё до этого катился под откос. Какую муть вы несёте.
beefs
beefs
20 апреля в 19:27
давайте свои ошибки не прикрывать отъездом...
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