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Тарханов: «Фаворита в матче ЦСКА и „Спартака“ нет»

20 апреля 2022, 19:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился ожиданиями от кубкового матча между ЦСКА и «Спартаком».

Надо сказать, что текущая форма у них не очень хорошая. Что «Спартак», что ЦСКА последние три игры смотрелись явно ниже своего уровня. Подбор игроков позволяет им действовать гораздо интереснее и разнообразнее. Думаю, шансы равные, 50:50. Всем очевидно, что фаворита нет. Тот факт, что армейцы идут на третьем месте в РПЛ, а красно-белые — на девятом, ни о чем не говорит. По подбору футболистов, сыгранности, это команды примерно одинакового уровня. У обеих не самые опытные тренеры. Плюс это кубковый матч, в них всегда важен фактор везения. Кто будет использовать свои моменты, тот и пройдет дальше.

Ранее по данному вопросу высказался бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 19:48
скоро все узнаем
Cat01
Cat01
20 апреля в 19:47
Значит ничья
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