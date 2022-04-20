Тарханов: «Фаворита в матче ЦСКА и „Спартака“ нет»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от кубкового матча между ЦСКА и «Спартаком».

Надо сказать, что текущая форма у них не очень хорошая. Что «Спартак», что ЦСКА последние три игры смотрелись явно ниже своего уровня. Подбор игроков позволяет им действовать гораздо интереснее и разнообразнее. Думаю, шансы равные, 50:50. Всем очевидно, что фаворита нет. Тот факт, что армейцы идут на третьем месте в РПЛ , а красно-белые — на девятом, ни о чем не говорит. По подбору футболистов, сыгранности, это команды примерно одинакового уровня. У обеих не самые опытные тренеры. Плюс это кубковый матч, в них всегда важен фактор везения. Кто будет использовать свои моменты, тот и пройдет дальше.