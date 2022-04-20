Самедов — о проблемах в российском футболе: «Надо убрать всю шушеру»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов предложил идеи по развитию российского футбола.
Могу сказать, что надо убрать всю футбольную шушеру, но это невозможно. Их большинство. Вкладывать финансы в академии.
Самое важное – тренеры. Их надо растить. Им надо обучаться, они же потом учат детей. Это очень важно. Убедился в этом, когда посмотрел воочию.
Когда я сам столкнулся с этим, понял, что очень многие не соответствуют уровню.
Как это исправить? Вкладываться, учить. Довериться футбольным людям. Да, их надо искать. Но ты посмотри, кто у нас руководит клубами.
Самое важное, что вынес для себя за время работы в «Локо»? Это безумно тяжело. Ребят портят с самого детства. Нужно выстраивать все правильно.
Иногда малышей выделяют по скорости бега или высоте прыжка. Ребенок может лучше играть в футбол, чем те, кто сейчас получше развит физически, но его отодвигают на второй план.
Я увидел очень много мелочей, за которыми надо следить.
До тех пор, пока результат не будет стоять во главе угла в детском футболе - ничего не улучшится, так как лазейки будут находить всегда, так как денег нет, а кушать хочется.
До тех пор, пока результат не будет стоять во главе угла в детском футболе - ничего не улучшится, так как лазейки будут находить всегда, так как денег нет, а кушать хочется.
Тренеров надо выращивать, ну да ну да)) что-то я не видел чтобы российские тренеры сами к чему-то стремились. Учились, на стажировки в Европу ездили там или стремились работать. Нет, нет и нет. Они только сидят в студии Матч ТВ и ждут когда им "дадут шанс". Причем желательно сразу клуб из первой десятки РПЛ. И постоянно ноют о засилии иностранцев.
Тренеров надо выращивать, ну да ну да)) что-то я не видел чтобы российские тренеры сами к чему-то стремились. Учились, на стажировки в Европу ездили там или стремились работать. Нет, нет и нет. Они только сидят в студии Матч ТВ и ждут когда им "дадут шанс". Причем желательно сразу клуб из первой десятки РПЛ. И постоянно ноют о засилии иностранцев.