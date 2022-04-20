Самедов — о проблемах в российском футболе: «Надо убрать всю шушеру»

Бывший футболист «Спартака» предложил идеи по развитию российского футбола.

Могу сказать, что надо убрать всю футбольную шушеру, но это невозможно. Их большинство. Вкладывать финансы в академии.

Самое важное – тренеры. Их надо растить. Им надо обучаться, они же потом учат детей. Это очень важно. Убедился в этом, когда посмотрел воочию.

Когда я сам столкнулся с этим, понял, что очень многие не соответствуют уровню.

Как это исправить? Вкладываться, учить. Довериться футбольным людям. Да, их надо искать. Но ты посмотри, кто у нас руководит клубами.

Самое важное, что вынес для себя за время работы в «Локо»? Это безумно тяжело. Ребят портят с самого детства. Нужно выстраивать все правильно.

Иногда малышей выделяют по скорости бега или высоте прыжка. Ребенок может лучше играть в футбол, чем те, кто сейчас получше развит физически, но его отодвигают на второй план.

Я увидел очень много мелочей, за которыми надо следить.