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Самедов — о проблемах в российском футболе: «Надо убрать всю шушеру»

20 апреля 2022, 19:39

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов предложил идеи по развитию российского футбола.

Могу сказать, что надо убрать всю футбольную шушеру, но это невозможно. Их большинство. Вкладывать финансы в академии.

Самое важное – тренеры. Их надо растить. Им надо обучаться, они же потом учат детей. Это очень важно. Убедился в этом, когда посмотрел воочию.

Когда я сам столкнулся с этим, понял, что очень многие не соответствуют уровню.

Как это исправить? Вкладываться, учить. Довериться футбольным людям. Да, их надо искать. Но ты посмотри, кто у нас руководит клубами.

Самое важное, что вынес для себя за время работы в «Локо»? Это безумно тяжело. Ребят портят с самого детства. Нужно выстраивать все правильно.

Иногда малышей выделяют по скорости бега или высоте прыжка. Ребенок может лучше играть в футбол, чем те, кто сейчас получше развит физически, но его отодвигают на второй план.

Я увидел очень много мелочей, за которыми надо следить.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 апреля в 09:30
Пока детский футбол не преведём на государственный бюджет, перспективы не будет. Оплачиваю внуку футбольную секцию и самому стыдно. Ведь я и мои сверстники не знали такого, чтобы платить за спорт.
протон
протон
21 апреля в 00:20
Ну тут грех не спросить, а где вы были N лет назад? Почему, когда были все предпосылки для успешного развития футбола, когда лидеры сборной уезжали в АПЛ, когда привозили ЧМ в Россию, когда строили стадионы, почему тогда вы молчали? Почему именно сейчас, когда спортивная экипировка, мячи, ворота, и даже искусственный газон довольно существенно подорожали, мотивации и денег стало меньше, то все решили вкладывать в детский футбол и думать о развитии футбола?
Тренеров надо выращивать, ну да ну да)) что-то я не видел чтобы российские тренеры сами к чему-то стремились. Учились, на стажировки в Европу ездили там или стремились работать. Нет, нет и нет. Они только сидят в студии Матч ТВ и ждут когда им "дадут шанс". Причем желательно сразу клуб из первой десятки РПЛ. И постоянно ноют о засилии иностранцев.
протон
протон
21 апреля в 00:19
Просто даже на банальном уровне надо перестать оценивать детских футбольных тренеров только по результату. И у меня (и у каждого, кто занимался футболом в детстве) найдутся в командах несколько переписанных игроков, которые просто сильнее твоих сверстников. Матчи выигрываются - тренер и администрация довольны, а то, что эти ребята в команде тупо старше и поэтому сильнее (и в перспективе могут быть слабее) - никого не колышет.
До тех пор, пока результат не будет стоять во главе угла в детском футболе - ничего не улучшится, так как лазейки будут находить всегда, так как денег нет, а кушать хочется.
протон
протон
21 апреля в 00:18
Аааа, то есть надо убрать все плохое и оставить все хорошее. Дельный совет!
Как там писалось: люби то-то то-то, не делай того-то
Gahi
Gahi
20 апреля в 21:03
Всё что сказал Александр нужно быстрее пересмотреть и изменять в системе футбола России, а так же устранить коррупцию. Когда не стесняясь открыто продают профессионального футболиста из клуба в клуб за 50 тысяч рублей? Матчи за Кубок России наглядно показали, что уровень команд ФНЛ и РПЛ выравниваются и это наводит на мысль. То ли в ФНЛ команды стали играть хорошо или в РПЛ команды снизили свой уровень игры и достигли придела ФНЛ, от которой все проблемы в еврокубках. Так что очень много вопросов чем ответов в каком направлении будет двигаться футболу внутри страны, чтобы поднять его на высокий уровень.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 19:42
Сказанное Александром , всё в точку.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 19:40
Начать надо с дюкова и иже с ним
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