«Эта команда — пустое место. Хуже просто не бывает». Общий счет матчей «Ливерпуля» и МЮ в этом сезоне — 9:0

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вчера, 11:24

Мастер-класс от «красных».

Пару слов о конкуренции в АПЛ

Одна из скреп поклонников английского футбола о том, что в АПЛ высочайший уровень конкуренции, «каждый может обыграть каждого» и все такое в этом роде. Глупо спорить с тем, что Премьер-Лига остается самым классным турниром по подбору футболистов, это действительно качественное футбольное шоу, но внутренняя конкуренция сейчас и в последние годы вовсе не такая, какой ее по инерции представляют фанаты. АПЛ незаметно для них превратилась в Ла Лигу с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в роли классических «Реала» и «Барселоны», играющих в своем чемпионате.

Это в Испании сейчас команды с нижних этажей таблицы регулярно пощипывают лидеров: «Кадис» набрал 4 очка в матчах с «Барселоной» и сыграл вничью против «Реала», «Леванте» отбирал очки у обоих мадридских грандов, «Алавес» обыграл «Атлетико» и не проиграл «Барсе» в одном из матчей. Все эти команды могут начать следующий сезон в Сегунде. Как думаете, сколько очков у лидеров отобрали «Лидс», «Эвертон», «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич»? Правильный ответ — 0. Пять команд с последних строк турнирной таблицы АПЛ проиграли «Сити» и «Ливерпулю» 17 из 17 матчей с общим счетом 3:56.

Каждый может обыграть каждого. Только «Ливерпуль» и «Ман Сити» не в счет

Да что говорить об аутсайдерах, если матч второй команды и шестой получается настолько однозначным. «Манчестер Юнайтед» слабый в этом сезоне, но даже в таком состоянии претендует на попадание в топ-4, манкунианцы занимают шестую строчку в турнирной таблице и при этом в двух матчах при двух разных тренерах в одну калитку проигрывают «Ливерпулю». На самом деле, 0:5 при Сульшере не были такими угрюмыми, как 0:4 при Рангнике. «Ливерпуль» разбил МЮ , даже не выйдя из эконом-режима, а сами «дьяволы» нанесли два удара в сторону ворот Алиссона. Первый — на 54-й минуте.

И ведь мы знали, что примерно так и будет, это никакой не сюрприз. Крупная победа «Ливерпуля» в Северо-западном дерби не шокирует, как, например, недавнее поражение «Реала» от «Барселоны» с таким же счетом — там была драма утонувшего в теплой ванне фаворита, а здесь утопленники вышли на поле без надежды, без плана, без идей и без страсти. Отбыли номер и уехали домой. В общем, мантру о том, что в АПЛ каждый может обыграть каждого, пора помечать «звездочкой». А ниже расшифровывать: «Ливерпуль» и «Ман Сити» эта формула не учитывает.

Респект

Важнейшее событие матча произошло на трибунах, а не на футбольном поле. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» точно не являются дружественными клубами, особенно на уровне фанатов, но беда в семье Криштиану Роналду не оставила равнодушных. Команды вышли на поле с траурными повязками, а на 7-й минуте матча фанаты «Ливерпуля» поднялись со своих мест и устроили минуту аплодисментов в поддержку португальца, а заодно спели ему «You’ll never walk alone». Несколько человек даже принесли с собой футболки «Манчестер Юнайтед» с седьмым номером и именем Роналду. Фанаты «Ливерпуля». На «Энфилде». Абсолютное уважение.

Только факты

- После первого тайма «Ливерпуль» выигрывал 2:0, владея мячом 78% игрового времени. «Манчестер Юнайтед» до перерыва не нанес ни одного удара в сторону ворот Алиссона. Оба своих удара манкунианцы приберегли на второй тайм: на 54-й минуте Санчо покатил мяч в руки Алиссону, на 62-й Эланга пробил мимо из-за пределов штрафной. И это все угрозы.

- Открывший счет на 5-й минуте и удвоивший преимущество на 22-й «Ливерпуль» не рвался «убивать» МЮ , но даже в энергосберегающем режиме «красные» довели дело до разгрома, четко реализуя моменты. 4 из 5 ударов в створ ворот Давида Де Хеа привели к голам.

- Общий счет матчей «Ливерпуля» и МЮ в этом сезоне АПЛ — 9:0. Это худший для «Юнайтед» результат двухматчевого противостояния в чемпионате за 129 лет. Хуже было только в конце XIX века: «Сандерленд» выиграл 11:0 (5:0 и 6:0) в сезоне 1892/93.

- Мохамед Салах — главный экзорцист. 5 из 9 голов в ворота «красных дьяволов» египтянин забил сам, еще дважды ассистировал партнерам. На «Олд Траффорд» у Мо было 3+1, на «Энфилде» — 2+1. Всего у Салаха теперь 9 голов в 10 матчах против «Манчестер Юнайтед». Столько же он огорчал «Уотфорд» и «Вест Хэм», чаще не забивал никому.

- С момента основания Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» пропустил от «Ливерпуля» 76 голов. Больше, чем от любого другого соперника.

- В третьем матче подряд «Ман Юнайтед» пропускает от «Ливерпуля» 4 гола или больше. Началась эта серия с поражения 2:4 в мае прошлого года и продолжилась 0:5 и 0:4 в нынешнем сезоне.

- «Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Ливерпуль» в рамках АПЛ уже больше четырех лет — с марта 2018-го. В последних восьми очных матчах мерсисайдцы одержали 5 побед и трижды довольствовались ничьими.

Реакция

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды.

Ральф Рангник, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

Дело не только в уровне игроков, но и в их психологии, энергичности, физической форме. У «Ливерпуля» в команде 25 болидов «Формулы-1».

Бруну Фернандеш, полузащитник «Манчестер Юнайтед»:

«Ливерпуль» бьется за титул, а мы – ни за что не бьемся. В этом разница. Прошу прощения у фанатов, они заслуживают большего.

Гари Невилл, легенда «Ман Юнайтед»:

Смотрю игры «Манчестер Юнайтед» 42 года, хуже просто не бывает. Эта команда – просто пустое место.

Рой Кин, экс-капитан и легенда МЮ :