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«Эта команда — пустое место. Хуже просто не бывает». Общий счет матчей «Ливерпуля» и МЮ в этом сезоне — 9:0

вчера, 11:24
Магуайр Харри
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Мастер-класс от «красных».

Пару слов о конкуренции в АПЛ

Одна из скреп поклонников английского футбола о том, что в АПЛ высочайший уровень конкуренции, «каждый может обыграть каждого» и все такое в этом роде. Глупо спорить с тем, что Премьер-Лига остается самым классным турниром по подбору футболистов, это действительно качественное футбольное шоу, но внутренняя конкуренция сейчас и в последние годы вовсе не такая, какой ее по инерции представляют фанаты. АПЛ незаметно для них превратилась в Ла Лигу с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в роли классических «Реала» и «Барселоны», играющих в своем чемпионате.

Это в Испании сейчас команды с нижних этажей таблицы регулярно пощипывают лидеров: «Кадис» набрал 4 очка в матчах с «Барселоной» и сыграл вничью против «Реала», «Леванте» отбирал очки у обоих мадридских грандов, «Алавес» обыграл «Атлетико» и не проиграл «Барсе» в одном из матчей. Все эти команды могут начать следующий сезон в Сегунде. Как думаете, сколько очков у лидеров отобрали «Лидс», «Эвертон», «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич»? Правильный ответ — 0. Пять команд с последних строк турнирной таблицы АПЛ проиграли «Сити» и «Ливерпулю» 17 из 17 матчей с общим счетом 3:56.

Каждый может обыграть каждого. Только «Ливерпуль» и «Ман Сити» не в счет

Да что говорить об аутсайдерах, если матч второй команды и шестой получается настолько однозначным. «Манчестер Юнайтед» слабый в этом сезоне, но даже в таком состоянии претендует на попадание в топ-4, манкунианцы занимают шестую строчку в турнирной таблице и при этом в двух матчах при двух разных тренерах в одну калитку проигрывают «Ливерпулю». На самом деле, 0:5 при Сульшере не были такими угрюмыми, как 0:4 при Рангнике. «Ливерпуль» разбил МЮ, даже не выйдя из эконом-режима, а сами «дьяволы» нанесли два удара в сторону ворот Алиссона. Первый — на 54-й минуте.

И ведь мы знали, что примерно так и будет, это никакой не сюрприз. Крупная победа «Ливерпуля» в Северо-западном дерби не шокирует, как, например, недавнее поражение «Реала» от «Барселоны» с таким же счетом — там была драма утонувшего в теплой ванне фаворита, а здесь утопленники вышли на поле без надежды, без плана, без идей и без страсти. Отбыли номер и уехали домой. В общем, мантру о том, что в АПЛ каждый может обыграть каждого, пора помечать «звездочкой». А ниже расшифровывать: «Ливерпуль» и «Ман Сити» эта формула не учитывает.

Респект

Важнейшее событие матча произошло на трибунах, а не на футбольном поле. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» точно не являются дружественными клубами, особенно на уровне фанатов, но беда в семье Криштиану Роналду не оставила равнодушных. Команды вышли на поле с траурными повязками, а на 7-й минуте матча фанаты «Ливерпуля» поднялись со своих мест и устроили минуту аплодисментов в поддержку португальца, а заодно спели ему «You’ll never walk alone». Несколько человек даже принесли с собой футболки «Манчестер Юнайтед» с седьмым номером и именем Роналду. Фанаты «Ливерпуля». На «Энфилде». Абсолютное уважение.

Только факты

- После первого тайма «Ливерпуль» выигрывал 2:0, владея мячом 78% игрового времени. «Манчестер Юнайтед» до перерыва не нанес ни одного удара в сторону ворот Алиссона. Оба своих удара манкунианцы приберегли на второй тайм: на 54-й минуте Санчо покатил мяч в руки Алиссону, на 62-й Эланга пробил мимо из-за пределов штрафной. И это все угрозы.

- Открывший счет на 5-й минуте и удвоивший преимущество на 22-й «Ливерпуль» не рвался «убивать» МЮ, но даже в энергосберегающем режиме «красные» довели дело до разгрома, четко реализуя моменты. 4 из 5 ударов в створ ворот Давида Де Хеа привели к голам.

- Общий счет матчей «Ливерпуля» и МЮ в этом сезоне АПЛ — 9:0. Это худший для «Юнайтед» результат двухматчевого противостояния в чемпионате за 129 лет. Хуже было только в конце XIX века: «Сандерленд» выиграл 11:0 (5:0 и 6:0) в сезоне 1892/93.

- Мохамед Салах — главный экзорцист. 5 из 9 голов в ворота «красных дьяволов» египтянин забил сам, еще дважды ассистировал партнерам. На «Олд Траффорд» у Мо было 3+1, на «Энфилде» — 2+1. Всего у Салаха теперь 9 голов в 10 матчах против «Манчестер Юнайтед». Столько же он огорчал «Уотфорд» и «Вест Хэм», чаще не забивал никому.

- С момента основания Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» пропустил от «Ливерпуля» 76 голов. Больше, чем от любого другого соперника.

- В третьем матче подряд «Ман Юнайтед» пропускает от «Ливерпуля» 4 гола или больше. Началась эта серия с поражения 2:4 в мае прошлого года и продолжилась 0:5 и 0:4 в нынешнем сезоне.

- «Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Ливерпуль» в рамках АПЛ уже больше четырех лет — с марта 2018-го. В последних восьми очных матчах мерсисайдцы одержали 5 побед и трижды довольствовались ничьими.

Реакция

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды.

Ральф Рангник, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

Дело не только в уровне игроков, но и в их психологии, энергичности, физической форме. У «Ливерпуля» в команде 25 болидов «Формулы-1».

Бруну Фернандеш, полузащитник «Манчестер Юнайтед»:

«Ливерпуль» бьется за титул, а мы – ни за что не бьемся. В этом разница. Прошу прощения у фанатов, они заслуживают большего.

Гари Невилл, легенда «Ман Юнайтед»:

Смотрю игры «Манчестер Юнайтед» 42 года, хуже просто не бывает. Эта команда – просто пустое место.

Рой Кин, экс-капитан и легенда МЮ:

Гнева нет, гнев был в начале сезона. Сейчас это уныние, печаль. Посмотрите на команду: ни сердца, ни души, ни лидеров, ни мастерства. Это не тот клуб, за который я играл.

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Все комментарии
A.C.Milan
A.C.Milan
сегодня в 09:21
Я вообще не понимаю тех людей, которые во всем обвиняют Рагника. Во первых он не тренер который должен показать результат здесь и сейчас. Он может построить команду за 2 или 3 года, потом можно ожидать результат. Во вторых с текущими игроками даже Гвардиола или Клопп так и опозорились бы
протон
протон
вчера в 16:54
Спасибо Рангнику развалил Локомотив улетел, теперь МЮ. Следующий клуб какой?
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:36
Все хорошо, пусть МЮ продолжает в том же духе.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:52, ред.
Когда наши футболисты стали уезжать за границу, то в Англии я стал болель за МЮ, так как в него перешёл Андрей Канчельскис.
В том МЮ шикарен был Эрик Кантона, с его фирменным одёргиванием воротничка. А какая была связка нападающих Дуайт Йорк и Энди Коул. Ну, а про финал ЛЧ 1999 года невозможно говорить без эмоции. Шерингем и Сульшер сотворили непонятное и неописуемое. Надо было видеть глаза Лотара Маттеуса, которого на 80 минуте заменили в полной уверенности, что немцы не упустят финал.
Перечислять можно до бесконечности каким был МЮ, но он бы не был бы таким без сэра Алекса!
Как символично получается, Алекс Фергюсон создал великий МЮ и МЮ перестал быть великим как раз после его ухода.
Сейчас достаточно посмотреть на состав, какие это игроки, на руководство и тренерский состав, что бы понять заголовок статьи.
GHOSТ ОF TSUSHIMA
GHOSТ ОF TSUSHIMA
вчера в 12:57, ред.
    RaulitoS
    RaulitoS
    вчера в 12:32
    Как печально видеть это жалкое зрелище по избиению великого МЮ, вернее того, что от него осталось. А тут еще многие во всех бедах красных винят Роналду. Он как раз-таки единственное светлое пятно за последние несколько унылых лет. Это просто тихий ужас, пустое место - это еще мягко сказано! Нужны радикальнейшие перемены во всем - начиная от убогих владельцев, менеджмента, человека, которого почему-то называют главным тренером, и заканчивая более чем половиной незаинтересованных ни в чем недоигроков! Очень хочется верить, что с приходом Тен Хаага начнется глобальная перестройка и возращение "красных дьяволов" из глубокого подземелья.
    faneng
    faneng
    вчера в 12:31
    Во всем виноват Роналду, даже если он не играет!

    Рангик - хуже него тренеров не бывает!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 12:25
    МЮ сейчас очень напоминает Спартак
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:55, ред.
    Спасибо за статью.

    Рангник не смог сделать из Локо Манчестер,но из Манчестера Локомотив сделал быстро!..:) В прошлый раз было 5:0, в этот - только 4:0.Прогресс на лицо!
    Такими темпами может и вничью сыграют году этак к 2030-му.

    Такая ущербная игра МЮ - результат многолетней «работы» семейки идиотов, управляющих клубом. Почему нельзя было вообще не ехать на этот матч, я не понимаю? Получили бы технарь 3:0, ну штраф там какой-то, хотя команда всё равно на выезд больше тратит. Сидели бы дома отдыхали, сэр Маркус может пропихнул бы какую-нибудь инициативу в парламенте, Магуайр бы газон у дома постриг, отец-основатель Рангник написал бы какую-нибудь умную книжку о теории футбола, в общем все были бы заняты полезным делом. Хоть убейте, не понимаю, почему до этого никто не додумался.

    Ну а так что, следовательно, общий результат по итогам двух матчей в этом сезоне – 9:0 в пользу мерсисайдцев. А по итогам трёх последних матчей 13:2.
    Что мертво, умереть не может...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:55
    МЮ стал играть хуже некуда!
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