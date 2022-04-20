«Спартак» выбил ЦСКА, а Спартак — «Зенит». Известны все полуфиналисты Кубка России

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вчера, 22:18

РПЛ vs ФНЛ в пропорции 50 на 50.

«Динамо» справилось с «Балтикой» в серии пенальти

Болельщики «Динамо» с легким сердцем провели основной день четвертьфиналов Кубка России, ведь их команда оформила путевку в следующий раунд еще во вторник. Правда, понервничать пришлось изрядно, ведь «Балтика» не захотела вылетать «по-хорошему». А это и не удивительно, ведь калининградскую команду возглавляет известный кубковый боец Сергей Игнашевич, который является одним из двух рекордсменов по количеству завоеванных Кубков России по ходу футбольной карьеры. У Игнашевича, как и Элвера Рахимича, 7 трофеев, причем Сергей побеждал с двумя разными командами — «Локомотивом» и ЦСКА .

«Балтика» ни в чем не уступала одному из лидеров РПЛ по игре, а открыли счет динамовцы довольно курьезным образом: никем не тронутая подача Дениса Макарова в штрафную застала врасплох Евгений Латышонка и оказалась результативной — 0:1 на 35-й минуте. «Балтика» сравняла счет на 84-й, отличился вышедший на замену Ишхан Гелоян. Ничья — абсолютно закономерный итог такого матча, а раз регламентом Кубка России не предусмотрено дополнительного времени, команды сразу перешли к определению победителя посредством футбольной «лотереи».

Игорь Лещук справился с первым же ударом в серии, который наносил Олег Алейник, и этот сэйв стал решающим, ведь следующие 9 попыток футболисты обеих команд реализовали. Точку поставил штатный пенальтист «Динамо» Даниил Фомин. 5:4 в пользу «бело-голубых», которые впервые за 10 лет сыграют в полуфинале Кубка России. Ложкой дегтя в бочке победного меда оказалась только травма Николы Моро, чье участие в важном воскресном матче против ЦСКА теперь под вопросом.

«Енисей» снял скальп с еще одного клуба РПЛ

Три матча «Енисея» против представителей РПЛ в Кубке России принесли красноярцам три победы с общим счетом 8:1. Легко отделались «Крылья Советов», проигравшие в элитном раунде с минимальным счетом, «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в 1/8 финала, а «Рубин» оказался в середине шкалы страданий — поражение 1:3.

Гораздо хуже счета на табло игра команды Леонида Слуцкого, который никак не может взять себя в руки и вернуть «Рубин» на правильный путь. «Енисей» полностью доминировал, причем все вопросы о результате команда Вадима Гаранина сняла еще в первом тайме, который закончился со счетом 3:0. Андрей Окладников оформил дубль, Никита Глушков добил соперника контрольным выстрелом.

Уступавший в счете с 12-й минуты матча «Рубин» сподобился всего лишь на шесть ударов в сторону ворот скучающего Михаила Опарина. «Енисей» шесть раз проверил Дюпина в створе, а всего нанес 14 ударов, да и владение мячом оказалось на стороне команды из ФНЛ — 61% против 39%. Леонид Викторович, вы там что-нибудь, кроме наездов на судей, тренируете? Ну а «Енисей» поздравляем! Красноярский клуб впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России.

Сенсация №1. «Зенит» проиграл Спартаку и его «Алании»

Какой кубковый вечер без сенсации? «Зенит» хотел оформить «золотой дубль», но после встречи с «Аланией» Кубок России петербуржцам точно не достанется. В Грозном, где «Алания» играет домашние матчи Кубка России, было весело: команда Спартака Гогниева вела в счете после гола Батраза Гурциева, потом пропустила от Дугласа Сантоса и Ивана Сергеева, а на 90+2 минуте креативный розыгрыш штрафного увенчался идеальным попаданием Николая Гиоргобиани в угол ворота Михаила Кержакова, который когда-то сам играл за «Аланию».

Удивительным итогом даже не этой конкретной встречи, а трех четвертьфинальных матчей Кубка России стало игровое преимущество клубов ФНЛ над «старшими братьями» из РПЛ . «Балтика» играла острее «Динамо», «Енисей» по всем статьям переиграл «Рубин», да и «Алания» переигрывала «Зенит», на чьей стороне был исполнительский класс и отличная реализация, в то время как диктовали условия и задавали футбольные векторы и тренды подопечные Спартака Гогниева. 2:2 в пользу «Алании» по итогам 90 минут.

А серию пенальти открыл точный удар вратаря Солдатенко, который технично переиграл коллегу Кержакова. Так «Алания» повела в счете, потом уступала после неудачной попытки Хадарцева, но подоспел сэйв от Солдатенко, который справился с ударом Сутормина, а в перестрелке до первого промаха первым ошибся Круговой. Ростислав исполнил обещание, а по-хорошему сумасшедшая «Алания» вышла в полуфинал Кубка России, который может и выиграть, если не растеряет свою дерзость.

14 желтых карточек, удаление и пенальти. «Спартак» победил в нервном дерби

Еще до стартового свистка на « ВЭБ Арене» было понимание, что ЦСКА и «Спартак» вряд ли превзойдут матч «Алании» и «Зенита» по яркости футбольных событий, но почти наверняка «дадут дерби». Так и вышло, хотя и моментов было создано достаточно, единственное, чего не досчитался матч «Спартака» и ЦСКА — так это голов.

Виноват каркас ворот на чужом стадионе, дважды выручивший «Спартак», и в особенности Игорь Акинфеев, совершивший 8 сэйвов. Капитан ЦСКА — однозначно лучший игрок матча, пусть его команда и сходит с дистанции. Не справился Акинфеев только с пенальти в исполнении Зелимхана Бакаева. Москалев указал на «точку» после просмотра VAR , очевидную, пусть и случайную игру рукой Бийола можно было рассмотреть с разных ракурсов.

Судья вообще был заметной фигурой на поле. Помимо эпизода с пенальти, Москалев смотрел повтор нарушения Мухина на предмет красной карточки, но ограничился предупреждением полузащитнику ЦСКА после похода к монитору. Зато партнер Мухина по центру поля, Жан-Филипп Гбамен, собрал к перерыву коллекцию из двух желтых карточек — за разговоры и удар локтем Зобнина. В итоге проигрывающий 0:1 ЦСКА остался в меньшинстве.