Тяжелая неделя «Барселоны». Вылетели из Лиги Европы, напоролись на «Кадис» в Примере

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вчера, 19:29

Каталонцы остались без трофеев.

У воспрянувшей духом и игрой при Хави «Барселоны» весной появились шансы подсластить или даже спасти неудачный сезон победой в Лиге Европы и преследованием «Реала» в чемпионате Испании до последнего тура. Но в течение каких-то четырех дней хрупкие надежды «Барселоны» пошли прахом.

Вылет от «Айнтрахта» и скандал на «Камп Ноу»

Набравшая ход «Барселона» считалась главным фаворитом Лиги Европы, тем неожиданнее вылет команды Хави после четвертьфинальной схватки с «Айнтрахтом». Победа немецкого клуба по сумме двух матчей получилась абсолютно закономерной. «Орлы» выглядели лучше «Барсы» в обоих встречах, ничья 1:1 во Франкфурте стала для каталонцев царским подарком, ведь «Айнтрахт» генерировал угрозы, пока футболисты «Барселоны» катали мяч поперек поля. Хозяева нанесли в два раза больше ударов по воротам (16:7) и были расстроены итоговым счетом, зато через неделю жестоко обошлись с командой Хави на «Камп Ноу», где вели по ходу матча со счетом 3:0 и только в концовке позволили хозяевам постоять за свою честь парочкой голов.

Вылет из Лиги Европы принес массу разочарования, но куда хуже было то, что произошло на трибунах. Около 30 тысяч шумных болельщиков «Айнтрахта» купили билеты, заполнили «Камп Ноу» и обеспечили своей команде по-настоящему домашнюю поддержку на чужой арене. Жоан Лапорта по горячим следам назвал случившееся «позором», при этом на специальной пресс-конференции президент прямо обвинил фанатов «Барселоны», которые «ограбили собственную команду»:

Клуб не виноват в том, что произошло в игре с «Айнтрахтом», но мы возьмем на себя ответственность. «Барселона» продала немецким болельщикам 5000 билетов — обязательную выездную квоту. Онлайн-покупки из Германии были недоступны, но группа наших болельщиков передала своим абонементы фанатам «Айнтрахта», еще около 7000 фанатов приобрели билеты со скидкой передали их немцам. Также обнаружено злоупотребление со стороны туроператора, чей контракт в ближайшее время будет расторгут. Мы не хотим превращать это в охоту на ведьм, но выводы будут сделаны. Эта система [распределения билетов] досталась нам от предыдущего правления. Мы думали, что она работоспособна, но увидели, что это не так. Разрабатываем комплекс мер, чтобы такое впредь не повторилось.

Активные фанаты бойкотировали матч против «Кадиса»

Лапорта скор на расправу и назначил виновными своих предшественников (хунту Бартомеу легко обвинять в грехах — одним больше, одним меньше) и фанатов «Барселоны». И вот здесь, похоже, дал маху. Рядовые болельщики отказываются признавать, что в их рядах десятки тысяч «предателей», раздражены попыткой президента переложить ответственность на массу, не названную поименно.

Обвинил «владельцев абонементов» — проведи чистку рядов, персональную ответственность никто не отменял, а так плюнул в направлении болельщиков, но обещал не устраивать «охоту на ведьм». Сгладить ситуацию не удалось, напротив, «Барселона» как-то резко выпала из атмосферы всеобщей любви и трепетного чувства возрождения в океан будничного раздражения и внезапно вернувшейся ненависти.

Активные фанаты «Барселоны» решили бойкотировать понедельничную игру с «Кадисом», в своем заявлении они назвали существующую в «Барселоне» систему распределения билетов «извращенной». Самые горячие головы (около 100 человек) собрались вчерашним вечером у «Камп Ноу» и посвятили Жоану Лапорте нелестные кричалки:

Лапорта – лжец, Лапорта – мошенник, «Барса» – да, Лапорта – нет.

«Барселона» дрогнула

В распоряжении Хави молодая команда, и хотя по-футбольному дико талантливая и перспективная, о психологической устойчивости и непоколебимой уверенности говорить пока рано. Как бы старательно Лапорта ни искал виноватых, концовку сезона возрождающейся «Барселоне» подпортил клуб — сначала бездействием, а потом и нелепой реакцией на произошедшее.

Есть, правда, и футбольная причина: замененный в перерыве матча с «Айнтрахтом» Педри выбыл до конца сезона, Хави лишился системообразующего футболиста. Но ключевым фактором стало все же резкое изменение окружающей реальности с благоприятной на негативную. В Лиге Европы команду удивили и напугали захватившие трибуны немцы, хотя Лапорта и Ко должны были принять меры сразу после жеребьевки 1/4 финала, ведь фанаты «Айнтрахта» славятся массовыми выездами.

«Кадис» подтвердил славу «криптонита» для «Барселоны»

До кучи «Барса» проиграла «Кадису» в Примере и де-факто выключилась из чемпионской гонки: «Реалу» достаточно набрать 7 очков в оставшихся шести матчах, чтобы прикарманить титул. Самое странное, что аутсайдер чемпионата Испании создал больше моментов на «Камп Ноу», нежели хозяева — 1.82 xG против 1.12 xG, и выиграл заслуженно.

Благодаря этой победе «Кадис» выбрался из зоны вылета, а вообще у этой скромной команды после возвращения в Примеру в 2020 году две победы и две ничьи в матчах против «Барселоны». Это вообще законно такое творить? А еще «Барселона» потерпела два кряду домашних поражения на «Камп Ноу» впервые за 19 лет. Прервалась беспроигрышная серия из 15 матчей в Ла Лиге, и Хави признался, что раздражен результатами последних матчей: