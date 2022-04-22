Матич договорился о контракте с «Ромой»

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22 апреля 2022, 10:23

Полузащитник МЮ решил продолжить карьеру в Италии.

Утверждается, что футболист уже согласовал детали контракта с «Ромой». Римлянам он достанется абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.

Рулевой «волков» Жозе Моуриньо якобы лично беседовал с Матичем, чтобы убедить того присоединиться к «Роме».