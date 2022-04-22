Матич договорился о контракте с «Ромой»

Полузащитник МЮ Неманья Матич решил продолжить карьеру в Италии.
Утверждается, что футболист уже согласовал детали контракта с «Ромой». Римлянам он достанется абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.
Рулевой «волков» Жозе Моуриньо якобы лично беседовал с Матичем, чтобы убедить того присоединиться к «Роме».
А так, Матич отлично усилит состав Ромы. Моуриньо хорошо знаком с игроком и его игровыми качествами. Думаю принесет пользу Роме не смотря на свой возраст
А так, Матич отлично усилит состав Ромы. Моуриньо хорошо знаком с игроком и его игровыми качествами. Думаю принесет пользу Роме не смотря на свой возраст