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Матич договорился о контракте с «Ромой»

22 апреля 2022, 10:23

Полузащитник МЮ Неманья Матич решил продолжить карьеру в Италии.

Утверждается, что футболист уже согласовал детали контракта с «Ромой». Римлянам он достанется абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.

Рулевой «волков» Жозе Моуриньо якобы лично беседовал с Матичем, чтобы убедить того присоединиться к «Роме».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 13:59
Взяли за бесплатно,молодцы!
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 12:36
Эх жаль, значит нашего Джаку не купят....
А так, Матич отлично усилит состав Ромы. Моуриньо хорошо знаком с игроком и его игровыми качествами. Думаю принесет пользу Роме не смотря на свой возраст
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 11:57
Первый из МЮ пошёл.
Птица Феникс
Птица Феникс
22 апреля в 10:36
Ну зачем, Моур?
Cat01
Cat01
22 апреля в 10:32
Желаем удачи
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 10:30
МЮ обновляет состав.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 10:23
Молодец какой.
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