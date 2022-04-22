Усман Дембеле договорился с ПСЖ. О сделке объявят после завершения сезона

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22 апреля 2022, 09:53

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру во Франции.

Утверждается, что футболист полностью согласовал условия контракта с ПСЖ .

Якобы о переходе будет объявлено после завершения сезона, чтобы не дестабилизировать обстановку внутри каталонской команды.

Дембеле достанется парижанам абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.