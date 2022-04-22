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Усман Дембеле договорился с ПСЖ. О сделке объявят после завершения сезона

22 апреля 2022, 09:53

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру во Франции.

Утверждается, что футболист полностью согласовал условия контракта с ПСЖ.

Якобы о переходе будет объявлено после завершения сезона, чтобы не дестабилизировать обстановку внутри каталонской команды.

Дембеле достанется парижанам абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 20:54
А какой идиот купит, когда все знают что у него контраат заканчивается и он не собирается его продлевать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 18:19, ред.
Я к тому и веду, что он никуда пока не валит. Если свалит, там и посмеёмся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 18:17
И да и нет. Мутить воду в финансовых вопросах могут как игроки, так и сам клуб: вон Ювентус..., начал размениваться на мелочи по Дибале, теперь не знает как погасить цепную реакцию по остальным игрокам, у которых контракты заканчиваются. Бавария в том году тоже.... выпендривалась по Алабе..., думала "ниггер" решил "роттен" на понт взять..., вот и довыеживались... В общем всякие ситуации бывают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 апреля в 18:11
Самое смешное, что он валит как раз когда наконец заиграл и стал полезен))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 18:08
А при чем тут Лапорта, если у него контракт истекает? Подписывал-то его Бартоломеу. Да и уход этого скандального персонажа положительно повлияет на атмосферу, вообще менеджмент надо строить так, чтобы игроки не шантажировали клуб, хотя в нынешних условиях отсутствия лимитов это и практически невозможно сделать, даже Левандовски мутит воду в "Баварии".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 апреля в 17:53, ред.
Поменять своё мнение (решение) можно в одночасье. Тем более Барса, как я понял, по его кандидатуре до конца контракта мосты решила не сжигать. Поживём-увидим..., мож. ещё останется.
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 17:45
Жаль, что не удалось убедить его продлить контракт.
Jake Fallop
Jake Fallop
22 апреля в 16:59
Хочет ещё поиграть с Месси... Логично .. Ну и бабки, конечно...
Elliada
Elliada ответ Ливерпулище (раскрыть)
22 апреля в 16:54
Он не покупал. Но продать мог же. Зачем бесплатно отпускать?
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 16:40, ред.
Какие 105 ? Со всеми бонусными выплатами Барса заплатила Боруссии 135 миллионов фунтов, это около 145 миллионов евро

П С его не Лапорьа покупал
Остапчук 67
Остапчук 67
22 апреля в 14:17
Будет на лавке сидеть.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 11:51
Хорошо если удастся его сбагрить
Cat01
Cat01
22 апреля в 11:41
Это его решение
drug01
drug01
22 апреля в 11:39
Желаем удачи
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 11:18
Мани мани мани 💰 , заманили !)
vedevas_93
vedevas_93
22 апреля в 11:15
дембеле и агент молодцы, пока его еще готовы подписывать на остатках последней веры, что он "перспективный", надо находить хороший контракт

главное лет на 5, не меньше, чтобы пофармить бабок там до 30, затем туда сюда годик другой и в юса или китай доигрывать, классическая, хорошая, рабочая схема
Elliada
Elliada
22 апреля в 11:14
Барселона покупала за 105 млн евро, а теперь бесплатно его отпускает. Лапорта просто гений менеджмента
FANLIVE
FANLIVE
22 апреля в 11:06
Хорошая новость для Барсы. С другой стороны хорошо он играет тока против Реала)))
swed27
swed27
22 апреля в 10:50
Можно и на Мбаппе обменяться
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 10:46
Раскрутил ПСЖ на деньги.
dok66
dok66
22 апреля в 10:43
Добился своего .
Carl Lewis
Carl Lewis
22 апреля в 10:37
Все-таки ПСЖ да?
shlomo
shlomo
22 апреля в 10:20, ред.
Видимо, в руководстве ПСЖ повелись на слова Лапорты, что Дембеле лучше Мбаппе ..:)).

Дембель иногда действительно выдаёт сумасшедшие вещи на поле.
Причём делает их максимально легко. Другое дело, что не так стабилен как Мбаппе, и вряд ли будет. Придёт на смену Дракслеру, будет выходить по праздникам, получать хорошие деньги и кайфовать.

Болельщики всех топ-клубов молятся, чтоб это чудо перешло не к ним. Удивительно что кто-то вообще готов платить деньги ленивому травматичному недисциплинированному игроку, да ещё и с таким самомнением.

Ну а так что, как можно верить этому чудику устно? Он на письменные-то соглашения забивает.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 10:11
Вот и смена для Месси !
chocopie748
chocopie748
22 апреля в 10:03
Ну тогда ПСЖ можно точно закрывать. Если они ТАКОЕ подбирают...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
22 апреля в 10:01
вот и замена Мбаппе
LOpp
LOpp ответ Roberto Badge (раскрыть)
22 апреля в 10:00
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
Gahi
Gahi
22 апреля в 09:58
Каждый футболист сам решает свою судьбу. Удачи
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 09:58
Пусть валит.
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