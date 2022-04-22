Усман Дембеле договорился с ПСЖ. О сделке объявят после завершения сезона

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру во Франции.
Утверждается, что футболист полностью согласовал условия контракта с ПСЖ.
Якобы о переходе будет объявлено после завершения сезона, чтобы не дестабилизировать обстановку внутри каталонской команды.
Дембеле достанется парижанам абсолютно бесплатно, поскольку станет свободным агентом.
Дембель иногда действительно выдаёт сумасшедшие вещи на поле.
Причём делает их максимально легко. Другое дело, что не так стабилен как Мбаппе, и вряд ли будет. Придёт на смену Дракслеру, будет выходить по праздникам, получать хорошие деньги и кайфовать.
Болельщики всех топ-клубов молятся, чтоб это чудо перешло не к ним. Удивительно что кто-то вообще готов платить деньги ленивому травматичному недисциплинированному игроку, да ещё и с таким самомнением.
Ну а так что, как можно верить этому чудику устно? Он на письменные-то соглашения забивает.
Дембель иногда действительно выдаёт сумасшедшие вещи на поле.
Причём делает их максимально легко. Другое дело, что не так стабилен как Мбаппе, и вряд ли будет. Придёт на смену Дракслеру, будет выходить по праздникам, получать хорошие деньги и кайфовать.
Болельщики всех топ-клубов молятся, чтоб это чудо перешло не к ним. Удивительно что кто-то вообще готов платить деньги ленивому травматичному недисциплинированному игроку, да ещё и с таким самомнением.
Ну а так что, как можно верить этому чудику устно? Он на письменные-то соглашения забивает.