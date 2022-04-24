Карраскаль: «„Динамо“ — сильный соперник, который борется за титул»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль дал комментарий перед матчем с «Динамо».
Знаю, что это сильный соперник, который очень хорошо идет в чемпионате и борется за титул. Но я полностью сконцентрирован на нас самих: на командных действиях, на собственной игре. По этой же причине не стану никого выделять у «Динамо». Это будет очень тяжелый, важный и интересный матч.
Мы играем в футбол ради таких дерби. В ЦСКА, большом клубе, все ребята предвкушают подобные поединки. Наша задача — быть в таблице как можно выше, для этого нужно обыгрывать прямых конкурентов.