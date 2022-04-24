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Карраскаль: «„Динамо“ — сильный соперник, который борется за титул»

24 апреля 2022, 13:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль дал комментарий перед матчем с «Динамо».

Знаю, что это сильный соперник, который очень хорошо идет в чемпионате и борется за титул. Но я полностью сконцентрирован на нас самих: на командных действиях, на собственной игре. По этой же причине не стану никого выделять у «Динамо». Это будет очень тяжелый, важный и интересный матч.

Мы играем в футбол ради таких дерби. В ЦСКА, большом клубе, все ребята предвкушают подобные поединки. Наша задача — быть в таблице как можно выше, для этого нужно обыгрывать прямых конкурентов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 16:53
Продолжай мазать...
lotsman
lotsman
24 апреля в 16:27
Матч будет принципиальным и интересным. ЦСКА надо бы выигрывать.
Брулин
Брулин
24 апреля в 15:46
Динамо победы и только ПобеДы !!!
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 15:07
ЦСКА хочет медаль, Динамо - чемпионство... Матч будет упорным.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 14:59
Не очень то он и сильный
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:44
Да, сильный, и что теперь предлагаешь делать, надо играть и побеждать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 апреля в 14:35
Дерби не предсказуем, пожелаю удачи ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 14:35
Удачи нам с Динамо!
SHMEL258
SHMEL258
24 апреля в 14:25
Динамо в хорошей форме и традиционно неудобный для нас соперник.
beefs
beefs
24 апреля в 14:05
Тем приятнее будет победа...
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 13:42
ЦСКА вполне по силам одолеть Динамо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 13:42
Ничья меня устроит...
shlomo
shlomo
24 апреля в 13:35
Посмотрим кто сильнее
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 13:35
Если Динамо проиграет то, будут только за второе место бороться.
Cat01
Cat01
24 апреля в 13:31
Желаем удачи
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