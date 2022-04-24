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Писарев: «Будем ли мы играть в Лиге Наций? Ясности нет»

24 апреля 2022, 14:36

Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев порассуждал о возможных соперниках сборной России.

Будет ли сборная России играть с Ираном? Сейчас переговоры как раз ведутся. Соперник не определен, но сбор запланирован на июнь, на те же сроки, что и изначально. Будем ли мы играть в Лиге Наций или нет? Ясности нет, ждем мая.

Я помощник главного тренера и этим не занимаюсь. Я просматриваю игроков для июньского сбора, а вот РФС как раз этим занимается.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 16:56
Ясность есть : Отдыхайте.Негоже вам тусоваться в турнирах государств-участников позорной Олимпиады 1936 года.Ведь "спорт вне политики",но это так же точно,как священное право частной собственности.
Супервайзер
Супервайзер
24 апреля в 15:46
Ничего неясного нет, и занимается этим не РФС, а ФИФА.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 апреля в 15:43
Писарев на это повлиять не сможет.
Futurista
Futurista
24 апреля в 15:17
Ясность есть...не будем...
Сп62
Сп62
24 апреля в 15:11
Пока не закончатся события на Украине нашим спортсменам ловить нечего.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 14:58
Ну это вопрос явно не в компетенции Писарева, а так же игроков и тренеров сборной.
Этот вопрос должны решать в переговорах РФС и УЕФА, ну а так же политиков.
Хотелось бы не писать, не говорить про политиков, но увы это прежде всего их замута, а УЕФА пляшет под их дудку.
Cat01
Cat01
24 апреля в 14:53
Всё пока не ясно
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 14:45
Время покажет
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 14:41
РФС хреново занимается.
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