Писарев: «Будем ли мы играть в Лиге Наций? Ясности нет»

Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев порассуждал о возможных соперниках сборной России.
Будет ли сборная России играть с Ираном? Сейчас переговоры как раз ведутся. Соперник не определен, но сбор запланирован на июнь, на те же сроки, что и изначально. Будем ли мы играть в Лиге Наций или нет? Ясности нет, ждем мая.
Я помощник главного тренера и этим не занимаюсь. Я просматриваю игроков для июньского сбора, а вот РФС как раз этим занимается.
Этот вопрос должны решать в переговорах РФС и УЕФА, ну а так же политиков.
Хотелось бы не писать, не говорить про политиков, но увы это прежде всего их замута, а УЕФА пляшет под их дудку.
Этот вопрос должны решать в переговорах РФС и УЕФА, ну а так же политиков.
Хотелось бы не писать, не говорить про политиков, но увы это прежде всего их замута, а УЕФА пляшет под их дудку.