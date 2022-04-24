Писарев: «Будем ли мы играть в Лиге Наций? Ясности нет»

Бывший футболист «Спартака» порассуждал о возможных соперниках сборной России.

Будет ли сборная России играть с Ираном? Сейчас переговоры как раз ведутся. Соперник не определен, но сбор запланирован на июнь, на те же сроки, что и изначально. Будем ли мы играть в Лиге Наций или нет? Ясности нет, ждем мая.