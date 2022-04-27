Шаронов: «Для Кварацхелии это отличный переход, это новый опыт»

Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился соображениями по поводу перехода футболиста «Динамо» Батуми в «Наполи».

Что касается трансфера Хвичи в «Наполи», для него это однозначно шаг вперёд. Способен ли он закрепиться в составе «Наполи»? Думаю, ему надо будет немного поучиться, превратиться из яркого игрока в футболиста, который играет более продуктивно. Нужно прибавить в некоторых компонентах игры, стать более универсальным игроком.

Я хорошо знаю Хвичу, мы много про это говорили. Его действия должны нести за собой определённый продукт, а не просто яркость. Все яркие действия — это больше для болельщиков, а тренеры по-другому оценивают игру. В «Наполи» Хвиче нужно будет прибавлять в игре в обороне. Там по-любому будут высокие требования.

Для Кварацхелии это отличный переход, это новый опыт. Надеюсь, что у него всё получится, и искренне ему этого желаю.