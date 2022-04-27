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Шаронов: «Для Кварацхелии это отличный переход, это новый опыт»

вчера, 17:17

Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился соображениями по поводу перехода футболиста «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Что касается трансфера Хвичи в «Наполи», для него это однозначно шаг вперёд. Способен ли он закрепиться в составе «Наполи»? Думаю, ему надо будет немного поучиться, превратиться из яркого игрока в футболиста, который играет более продуктивно. Нужно прибавить в некоторых компонентах игры, стать более универсальным игроком.

Я хорошо знаю Хвичу, мы много про это говорили. Его действия должны нести за собой определённый продукт, а не просто яркость. Все яркие действия — это больше для болельщиков, а тренеры по-другому оценивают игру. В «Наполи» Хвиче нужно будет прибавлять в игре в обороне. Там по-любому будут высокие требования.

Для Кварацхелии это отличный переход, это новый опыт. Надеюсь, что у него всё получится, и искренне ему этого желаю.

Бывший футболист «Зенита» также считает, что Хвича закрепится в итальянском клубе.

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протон
протон
вчера в 21:19
Хвича не умеет взаимодействовать с партнерами. Получает мяч на подступах к штрафной и идет на защитника, а партнеры останавливаются в движении и смотрят, что из этого будет. Пройдет одного, а то и другого защитника - хорошо, может опасно пробить по воротам, не пройдет - может обернуться обрезом. Третьего - обыграться с партнером или заметить, что тот в лучшей позиции и сделать пас - ему почти не дано. Во всяком случае это было хорошо заметно в Рубине у Слуцкого.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:43
Еще никуда не перешел, а уже далекоидущие выводы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:22
Если перейдёт в Наполи, то сразу надо икать клуб для аренды.
ДСА
ДСА
вчера в 17:18
Не загнуться бы от счастья.
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