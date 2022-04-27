Яровинский: «С Хвичей не общаюсь, с ним по телефону тяжело говорить»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, контактирует ли он с бывшим игроком команды Хвичей Кварацхелией, который перейдет в «Наполи».

С Хвичей не общаюсь, потому что с ним по телефону тяжело взаимодействовать. Ему сложно говорить по-русски, это были бы дежурные фразы: «всё хорошо», «всё нормально». Поэтому с ним коммуникация затруднена из-за языка исключительно. Я грузинского не знаю, мне сложно.