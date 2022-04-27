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Гаджиев: «У Хвичи есть высокий потенциал»

вчера, 18:20

Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе бывшего игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Сложно сказать заиграет или нет, всё зависит от многих факторов, например, как пройдет адаптация. Однако у меня нет сомнений, что у Хвичи есть высокий потенциал и он может играть в командах такого уровня, и, думаю, в дальнейшем может попасть в более сильный клуб, чем «Наполи», почему бы и нет? Важно иметь две вещи: это возможности и способности.

Ранее бывший тренер сборной России высказался об этом переходе.

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протон
протон
вчера в 21:08
Справедливости ради, талант Хвичи наверное переоценен фактически. Это СМИ в России сделали из него чуть ли не звезду. Тогда как ПО ФАКТУ не было ни одной игры, где Кварацхелия потащил бы матч. Вполне себе средний игрок. Надеюсь, пока только. И парень будет развиваться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:21
Пока только одни понты.
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