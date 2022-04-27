Гаджиев: «У Хвичи есть высокий потенциал»

Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе бывшего игрока «Рубина» в «Наполи».

Сложно сказать заиграет или нет, всё зависит от многих факторов, например, как пройдет адаптация. Однако у меня нет сомнений, что у Хвичи есть высокий потенциал и он может играть в командах такого уровня, и, думаю, в дальнейшем может попасть в более сильный клуб, чем «Наполи», почему бы и нет? Важно иметь две вещи: это возможности и способности.