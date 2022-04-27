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Радченко: «Думаю, Хвича в „Наполи“ не затеряется»

вчера, 17:08

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от перехода полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Думаю, было понятно, что после такого сезона, который он провёл, у него будут предложения из сильных чемпионатов. Для меня это не сюрприз. «Наполи» играет в такой футбол, который подойдёт Хвиче. Тем более что главный тренер — Лучано Спаллетти. Он прекрасно знает российский чемпионат. Думаю, Хвича там не затеряется. Могу пожелать ему только удачи!

Ранее в подобном ключе высказался известный российский тренер.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 17:29
Некрасиво и неэтично такое писать.
berda2003
berda2003
вчера в 17:23
хвичка собачка хитро63я - свалил, воспользовался случаем...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:20
Он в Рубине затерялся... Результата то не было.
drug01
drug01
вчера в 17:12
Надо проверить
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10
Время покажет на что он способен в топ чемпионате.
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