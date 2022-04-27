Радченко: «Думаю, Хвича в „Наполи“ не затеряется»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от перехода полузащитника «Динамо» Батуми в «Наполи».

Думаю, было понятно, что после такого сезона, который он провёл, у него будут предложения из сильных чемпионатов. Для меня это не сюрприз. «Наполи» играет в такой футбол, который подойдёт Хвиче. Тем более что главный тренер — Лучано Спаллетти. Он прекрасно знает российский чемпионат. Думаю, Хвича там не затеряется. Могу пожелать ему только удачи!