Каррера готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поразмышлял насчёт своего возможного возвращения в клуб.
Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поразмышлял насчёт своего возможного возвращения в клуб.
Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!
Я обеими руками за Карреру абстрактно, лично с ним общался и он офигенный мужик и отличный по российским меркам тренер.
Но сейчас, и через год, в течение 5 лет, ничего не получится ни у него, ни у Тедеско, ни у Клоппа с Гвардиолой.
Не хочу, чтобы он повторил судьбу Аленичева - звезды Спартака, кумира и одного из самых титулованных футболистов (кто еще из наших игроков выигрывал ЛЧ?) и Титова.
Пускай Каррера и Тихонов останутся легендами, а если и вернутся, то тогда, когда у Спартаке не будет Федуна и Заремы, в РПЛ вернут несущую глубокий смысл букву Ф, а из лиги уберут Газпром.
Я обеими руками за Карреру абстрактно, лично с ним общался и он офигенный мужик и отличный по российским меркам тренер.
Но сейчас, и через год, в течение 5 лет, ничего не получится ни у него, ни у Тедеско, ни у Клоппа с Гвардиолой.
Не хочу, чтобы он повторил судьбу Аленичева - звезды Спартака, кумира и одного из самых титулованных футболистов (кто еще из наших игроков выигрывал ЛЧ?) и Титова.
Пускай Каррера и Тихонов останутся легендами, а если и вернутся, то тогда, когда у Спартаке не будет Федуна и Заремы, в РПЛ вернут несущую глубокий смысл букву Ф, а из лиги уберут Газпром.