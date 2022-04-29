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Каррера готов вернуться в «Спартак»

сегодня, 12:58

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поразмышлял насчёт своего возможного возвращения в клуб.

Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!

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Все комментарии
m88pda9qcnn5
m88pda9qcnn5
сегодня в 15:13
Хуже уже не будет, команда за выживание борется. Так что почему бы и нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:31
Только его почему-то не зовут.
112910415
112910415
сегодня в 14:19
жизнь длинная
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:01
Многие будут не против
drug01
drug01
сегодня в 13:57
Давно ждём.... Очередь только?
Alexnvr
Alexnvr ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:41
Я не против такой трактовки. Но факт остаётся фактом - Каррера не плохой тренер. А если бы ещё "лещей" в раздевалке раздавал, то СпаМ стал бы чемпионом несколько раз. А все их подковёрные телодвижения меня, как зрителя футбола, мало интересуют. Но я уверен что Зарема ЗЛО. Так же как Ханчаренка, которого наконец-то уволили везде.
David Young
David Young ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:37
Это спорный вопрос из-за кого или из-за чего.
makkie
makkie
сегодня в 13:36
Увы, но в руководстве Спартака не хотят видеть Карреру.
Так что не стоит даже возвращаться. Всё равно Массимо тут не дадут работать. А при случае попытаются подставить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:36
Массимо хочет войти в реку дважды? Не думаю что это ему надо при наличии Федуна и Заремы! А с другой стороны где ему столько насыплют!
Alexnvr
Alexnvr ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:35
Про что и речь. А как к тренеру к нему претензий нет. Всегда внешние слюнявые признаки и рулят. Даже в древней истории Трою разрушили из-за бабы.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:34
чтобы отправить спартак в фнл...
Alexnvr
Alexnvr ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:30
К Каррере вообще у меня нет вопросов кроме 7-1. Толковый был тренер и заставлял пешеходов ускорятся. Да и СпаМ при нём играл в футбол, не ходил в футбол ну или на футбол.
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:20
Можно не надо?
Я обеими руками за Карреру абстрактно, лично с ним общался и он офигенный мужик и отличный по российским меркам тренер.
Но сейчас, и через год, в течение 5 лет, ничего не получится ни у него, ни у Тедеско, ни у Клоппа с Гвардиолой.
Не хочу, чтобы он повторил судьбу Аленичева - звезды Спартака, кумира и одного из самых титулованных футболистов (кто еще из наших игроков выигрывал ЛЧ?) и Титова.
Пускай Каррера и Тихонов останутся легендами, а если и вернутся, то тогда, когда у Спартаке не будет Федуна и Заремы, в РПЛ вернут несущую глубокий смысл букву Ф, а из лиги уберут Газпром.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:20
Каррера понял, что "коровка" еще в самом соку, можно доить и доить лет так несколько. А коли не получится , то при разрыве отношений можно "молочком" на всю жизнь затариться.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
Тимур Гурцкая:
«Зарема перед увольнением Карреры кричала: «Уберите физрука!»
«Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука!».
После её криков в ВИП ложе Карреру и уволили!
санек002
санек002 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:09
лично я в этом криминала не вижу!хотя можно подождать окончание розыгрыша кубка россии!по-моему сейчас игра стала лучше!только больше мимо мажут,чем попадают в ворота!но э то не вина тренера и индивидуальные недоработки игроков!лично мне вот так каатся!как сказал бы выдающийся АРКАДИЙ ИСАКОВИЧ РАЙКИН!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:08
    David Young
    David Young ответ Alexnvr (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Возможно он понял что звёзды сложились в его пользу. Плюс удвоенная Р в фамилии добавила уверенности.
    Alexnvr
    Alexnvr
    сегодня в 13:04
    Как говорил Винни Пух в нашем мультике - Это жжжжжжжжж не спроста. Возможно Каррера не сталкивался с Заремой и поэтому сделал опрометчивое заявление.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 12:59
    Ваноли выгонят скоро.
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