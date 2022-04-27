Ходжсон покинет «Уотфорд», даже если сохранит клуб в АПЛ

1651047259

сегодня, 11:14

планирует покинуть «Уотфорд».

По информации источника, 74-летний специалист завершит тренерскую карьеру, когда его контракт с «шершнями» истечет в конце сезона.

Отмечается, что Ходжсон уйдет из «Уотфорда», даже если сохранит клуб в Премьер-Лиге. Тренер возглавил «Уотфорд» в январе.