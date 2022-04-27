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Ходжсон покинет «Уотфорд», даже если сохранит клуб в АПЛ

сегодня, 11:14

Рой Ходжсон планирует покинуть «Уотфорд».

По информации источника, 74-летний специалист завершит тренерскую карьеру, когда его контракт с «шершнями» истечет в конце сезона.

Отмечается, что Ходжсон уйдет из «Уотфорда», даже если сохранит клуб в Премьер-Лиге. Тренер возглавил «Уотфорд» в январе.

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:35, ред.
В чем-то согласен, но состав у них хороший. Если брать противников за вылет (Бернли, Эвертон, Норвич), состав шершней наиболее сильный. Шершни не там, где должны быть.
Вот если была такая рокировка, после ухода Бенитеса из Эвертона 16 января он бы перешел в Уотфорд после ухода Раньери 24 января, более вероятно за этот промежуток Бенитес занял бы место в середине таблицы. Их состав на уровне Лестера, Брайтона, Брентфорда, если сделать косметический ремонт в составе на следующий сезон, могут подняться выше.
Сейчас даже если выиграть все игры (что не совсем и реально) это еще не гарантирует сохранение прописки в АПЛ.
Я помню матчи Эвертона при Рафе и чего не хватало ирискам в матчах с соперниками, когда начались травмы и не хватало качества у игроков Эвертона. Если посмотреть на состав крепких команд АПЛ и того же Уотфорда и сравнить с Эвертоном, ириски уступали в воздухе практически большинству команд АПЛ, именно из-за того, что центрдефом являлся только Кин, а Мина был травмирован. Холгейт, Годфри это не центрдефы, а гибридные фланговые дефы. В итоге с одним Кином в защите многие соперники выигрывали воздух и забивали, просто и легко. Когда у того же Уотфорда как минимум 4 профильных центрдефа, готовые грызть в воздушных единоборствах. Также у Уотфорда более технически сильные футболисты, чем у Эвертона, возможно кроме Грея, но он молод.
Можно с 99% уверенностью сказать что Уотфорд мог спастись при Бенитесе, учитывая что ресурс у шершней был во многих аспектах лучше. Это давало больше возможностей для реализации футбола Рафы, когда не приходилось бы начинать все с начала в матчах (как было в Эвертоне), если соперник забивает гол с кросса или с углового выигрывая воздух.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 17:45
Правильное и мужское решение
Удачи ему!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:51
Значит не сложилось
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:26
Да у "Уотфорда" шансов остаться нет, поэтому тут нечего обсуждать. 9 очков только до зоны вне вылета.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:18
Отдохнуть надо уже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:15
Пора пожить в своё удовольствие
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