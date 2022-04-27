Ходжсон покинет «Уотфорд», даже если сохранит клуб в АПЛ

Рой Ходжсон планирует покинуть «Уотфорд».
По информации источника, 74-летний специалист завершит тренерскую карьеру, когда его контракт с «шершнями» истечет в конце сезона.
Отмечается, что Ходжсон уйдет из «Уотфорда», даже если сохранит клуб в Премьер-Лиге. Тренер возглавил «Уотфорд» в январе.
Вот если была такая рокировка, после ухода Бенитеса из Эвертона 16 января он бы перешел в Уотфорд после ухода Раньери 24 января, более вероятно за этот промежуток Бенитес занял бы место в середине таблицы. Их состав на уровне Лестера, Брайтона, Брентфорда, если сделать косметический ремонт в составе на следующий сезон, могут подняться выше.
Сейчас даже если выиграть все игры (что не совсем и реально) это еще не гарантирует сохранение прописки в АПЛ.
Я помню матчи Эвертона при Рафе и чего не хватало ирискам в матчах с соперниками, когда начались травмы и не хватало качества у игроков Эвертона. Если посмотреть на состав крепких команд АПЛ и того же Уотфорда и сравнить с Эвертоном, ириски уступали в воздухе практически большинству команд АПЛ, именно из-за того, что центрдефом являлся только Кин, а Мина был травмирован. Холгейт, Годфри это не центрдефы, а гибридные фланговые дефы. В итоге с одним Кином в защите многие соперники выигрывали воздух и забивали, просто и легко. Когда у того же Уотфорда как минимум 4 профильных центрдефа, готовые грызть в воздушных единоборствах. Также у Уотфорда более технически сильные футболисты, чем у Эвертона, возможно кроме Грея, но он молод.
Можно с 99% уверенностью сказать что Уотфорд мог спастись при Бенитесе, учитывая что ресурс у шершней был во многих аспектах лучше. Это давало больше возможностей для реализации футбола Рафы, когда не приходилось бы начинать все с начала в матчах (как было в Эвертоне), если соперник забивает гол с кросса или с углового выигрывая воздух.
Вот если была такая рокировка, после ухода Бенитеса из Эвертона 16 января он бы перешел в Уотфорд после ухода Раньери 24 января, более вероятно за этот промежуток Бенитес занял бы место в середине таблицы. Их состав на уровне Лестера, Брайтона, Брентфорда, если сделать косметический ремонт в составе на следующий сезон, могут подняться выше.
Сейчас даже если выиграть все игры (что не совсем и реально) это еще не гарантирует сохранение прописки в АПЛ.
Я помню матчи Эвертона при Рафе и чего не хватало ирискам в матчах с соперниками, когда начались травмы и не хватало качества у игроков Эвертона. Если посмотреть на состав крепких команд АПЛ и того же Уотфорда и сравнить с Эвертоном, ириски уступали в воздухе практически большинству команд АПЛ, именно из-за того, что центрдефом являлся только Кин, а Мина был травмирован. Холгейт, Годфри это не центрдефы, а гибридные фланговые дефы. В итоге с одним Кином в защите многие соперники выигрывали воздух и забивали, просто и легко. Когда у того же Уотфорда как минимум 4 профильных центрдефа, готовые грызть в воздушных единоборствах. Также у Уотфорда более технически сильные футболисты, чем у Эвертона, возможно кроме Грея, но он молод.
Можно с 99% уверенностью сказать что Уотфорд мог спастись при Бенитесе, учитывая что ресурс у шершней был во многих аспектах лучше. Это давало больше возможностей для реализации футбола Рафы, когда не приходилось бы начинать все с начала в матчах (как было в Эвертоне), если соперник забивает гол с кросса или с углового выигрывая воздух.
Удачи ему!
Удачи ему!