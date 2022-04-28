Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может получить новую работу уже летом.
По данным источника, немецкий специалист близок к назначению новым наставником сборной Австрии. Официально об этом может быть объявлено уже завтра.
Напомним, что со следующего сезона тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Эрик тен Хаг. Рангник займёт должность одного из менеджеров «красных дьяволов».
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Пособие Рангника: как за неполный год сменить 3 футбольные команды
Помог развалить Локо , полностью провалился в МЮ , на очереди сборная Австрии? Докажите что он не шарлатан.
Приключения немецкого Остапа Бендера продолжаются
Так, Спартак он не тренировал, значит ничего хорошего не получится...