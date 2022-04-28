Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии

вчера, 19:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может получить новую работу уже летом.

По данным источника, немецкий специалист близок к назначению новым наставником сборной Австрии. Официально об этом может быть объявлено уже завтра.

Напомним, что со следующего сезона тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Эрик тен Хаг. Рангник займёт должность одного из менеджеров «красных дьяволов».

Все новости
Почеттино: «Я на 100% остаюсь в ПСЖ»
Вчера, 16:32
СлухиРуни может возглавить клуб АПЛ
Вчера, 08:15
Тухель подтвердил, что останется в «Челси»
27 апреля
СлухиТренер ПСВ Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»
27 апреля
СлухиХоджсон покинет «Уотфорд», даже если сохранит клуб в АПЛ
27 апреля
СлухиКонте хочет получать в ПСЖ 30 млн евро в год
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:11
Отец футбола явно вошёл во вкус, глядишь ещё парочку клубов или сборных возьмёт на аутсорс, всё равно свободного времени много будет.
Пособие Рангника: как за неполный год сменить 3 футбольные команды
Помог развалить Локо , полностью провалился в МЮ , на очереди сборная Австрии? Докажите что он не шарлатан.
Приключения немецкого Остапа Бендера продолжаются
Так, Спартак он не тренировал, значит ничего хорошего не получится...
протон
протон
сегодня в 01:09
Как ему это удается? Главный шарлатан футбола!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:40
А что они в нём увидели?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:33
Нормально, скоро развалит футбол в европе.
berda2003
berda2003
вчера в 21:12
австрияки, может быть, не знают, кто он?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:54, ред.
История Рангника в МЮ - назидание тренерам, идущим в топ клуб посреди сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:44
И что ему сборная плохого сделала?))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:44
Глупость несусветная.
112910415
112910415
вчера в 20:18
Австрию не жалко ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08
Зачем губить перспективную молодёжь и сборную.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:08
Вот пускай туда и ступает с Богом! В сборной такого масштаба ответственность не такая, как в клубе масштаба МЮ - там развалить всё будет посложнее, надеюсь, что не получится у него
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:03
Сборные он ещё не тренировал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:02
Еще и на двух стульях будет сидеть, директора по развитию МЮ и главного тренера сборной Австрии? Интересно)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
Осталось ещё эту сборную развалить
1 984
1 984
вчера в 19:52
Ну и ладно.
BDA81
BDA81
вчера в 19:51
Я поражаюсь, он везде в последнее время работал со знаком минус и его всё ещё нанимают на работу )))Шедеврально ))))Прям как у нас Шалимов везде обгадился, а его всё зовут и зовут )))
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:48
Там ему и место.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 