Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии

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вчера, 19:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» может получить новую работу уже летом.

По данным источника, немецкий специалист близок к назначению новым наставником сборной Австрии. Официально об этом может быть объявлено уже завтра.

Напомним, что со следующего сезона тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Эрик тен Хаг. Рангник займёт должность одного из менеджеров «красных дьяволов».