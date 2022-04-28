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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Я на 100% остаюсь в ПСЖ»

вчера, 16:32

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о своем будущем в команде. Помимо этого, он прокомментировал возможный вектор развития карьеры нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.

На данный момент я на 100% остаюсь в ПСЖ. И Килиан Мбаппе тоже.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
вчера в 23:00
Поживем-увидим
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:59
Чтото он не договаривает!
NOVA
NOVA
вчера в 18:38
а руководство псж и сам мбаппе знают об этом??
протон
протон
вчера в 17:44
ну это как Месси решит
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:41
Скоро всё поменяется.
faneng
faneng
вчера в 17:41
Мнение Почеттино никого не волнует. Главное - мнение Месси спросите!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:26
112910415
112910415
вчера в 17:24
шутит тренер, шутит !
David Young
David Young
вчера в 17:22
Быть посему.
Cat01
Cat01
вчера в 17:14
Это важно!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:49
Если оставят то останется.
4f6b6r2a7ehn
4f6b6r2a7ehn
вчера в 16:48
На данный момент я сижу и читаю эту дурацкую новость. Но это не значит, что и завтра я буду читать эту дурацкую новость..

Изо дня в день новости становятся все тупее и тупее.. Прям как Бендер говаривал Кисе: "Дорогой мой, вы тупеете прямо на глазах" :)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:46
А шейхи в курсе?
Elliada
Elliada
вчера в 16:37
"Данный момент" - это до конца сезона
shlomo
shlomo
вчера в 16:37
То есть за год Почеттино так и ничего не проанализировал перед принятием ключевых решений, но заверяет всех, что нужно проанализировать в будущем?
Ещё один демагог от бога, на уровне Рангника. Два сапога пара, ей-богу.

P.S. Впрочем, учитывая, какой сейчас ПСЖ проблемный мешок - кризис тренерских идей у Почеттино не является глобальной проблемой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:34
Во как! А говорят уходит
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