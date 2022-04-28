Почеттино: «Я на 100% остаюсь в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о своем будущем в команде. Помимо этого, он прокомментировал возможный вектор развития карьеры нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.
На данный момент я на 100% остаюсь в ПСЖ. И Килиан Мбаппе тоже.
Изо дня в день новости становятся все тупее и тупее.. Прям как Бендер говаривал Кисе: "Дорогой мой, вы тупеете прямо на глазах" :)
Изо дня в день новости становятся все тупее и тупее.. Прям как Бендер говаривал Кисе: "Дорогой мой, вы тупеете прямо на глазах" :)
Ещё один демагог от бога, на уровне Рангника. Два сапога пара, ей-богу.
P.S. Впрочем, учитывая, какой сейчас ПСЖ проблемный мешок - кризис тренерских идей у Почеттино не является глобальной проблемой.
Ещё один демагог от бога, на уровне Рангника. Два сапога пара, ей-богу.
P.S. Впрочем, учитывая, какой сейчас ПСЖ проблемный мешок - кризис тренерских идей у Почеттино не является глобальной проблемой.