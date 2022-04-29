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Газизов: «Пока решения по Урунову нет»

сегодня, 13:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал будущее полузащитника Остона Урунова в команде. Игрок арендован у «Спартака».

Пока решения по Остону нет. Примем его ближе к концу сезона. Всё остальное — просто разговоры.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:05
Урунов и в Спартаке ни кому не нужен.
makkie
makkie
сегодня в 13:58
Шут гороховый.
Свистел в интервью, что Урунова с руками-ногами оторвут, а по факту даже Уфе не нужен. Газизов - обычный мошенник!
beefs
beefs
сегодня в 13:48
Пора ему уже возвращаться...
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