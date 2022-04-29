Газизов: «Пока решения по Урунову нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал будущее полузащитника Остона Урунова в команде. Игрок арендован у «Спартака».
Пока решения по Остону нет. Примем его ближе к концу сезона. Всё остальное — просто разговоры.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал будущее полузащитника Остона Урунова в команде. Игрок арендован у «Спартака».
Пока решения по Остону нет. Примем его ближе к концу сезона. Всё остальное — просто разговоры.
Свистел в интервью, что Урунова с руками-ногами оторвут, а по факту даже Уфе не нужен. Газизов - обычный мошенник!
Свистел в интервью, что Урунова с руками-ногами оторвут, а по факту даже Уфе не нужен. Газизов - обычный мошенник!