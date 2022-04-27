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Губерниев: «Думаю, у Хвичи получится в „Наполи“. Он же не Кокорин»

вчера, 18:04

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Отлично! Будет как Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.

Получится ли у него заиграть в «Наполи»? Наверное, если они туда зовут. Он же не Кокорин. Думаю, что может получиться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:46
Вообще не понял ...при чём здесь Кокорин....
Это "остроумие по-губерниевски" ??
minai
minai
вчера в 21:20
Подскажите кто-нибудь губошлёпу; Кокорин не в Наполи.
протон
протон
вчера в 21:09
Великий футбольный аналитик 🤣🤣🤣Сравнивать Марадону и Хвичу, потому что они играли за Наполи? Серьезно?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:38, ред.
Читаешь или слушаешь Губерниева и хочется сказать
drug01
drug01
вчера в 18:20
Всё может быть!
Futurista
Futurista
вчера в 18:15
Кокорин Губерниеву...

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:10
Из крайности в крайность, то он будет как Марадона, то он же не Кокорин
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:08
Получится на лавке сидеть.
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