Губерниев: «Думаю, у Хвичи получится в „Наполи“. Он же не Кокорин»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Динамо» Батуми в «Наполи».

Отлично! Будет как Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.

Получится ли у него заиграть в «Наполи»? Наверное, если они туда зовут. Он же не Кокорин. Думаю, что может получиться.