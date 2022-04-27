Губерниев: «Думаю, у Хвичи получится в „Наполи“. Он же не Кокорин»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
Отлично! Будет как Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.
Получится ли у него заиграть в «Наполи»? Наверное, если они туда зовут. Он же не Кокорин. Думаю, что может получиться.
Это "остроумие по-губерниевски" ??
Это "остроумие по-губерниевски" ??
https://youtu.be/v3Xqvy1jqio
https://youtu.be/N8o2VLIQZaQ